В АО «РЭС» подвели итоги деятельности по технологическому присоединению за 9 месяцев 2021 года

За 9 месяцев 2021 года количество технологических присоединений к электросетям АО «РЭС» выросло почти на 70% по сравнению с прошлым годом и достигло 5670 шт. При этом, за отчетный период в компании заключили 5340 новых договоров на присоединение объектов, что на 36% выше уровня аналогичного периода 2020 года.

Наряду с подключением к электросетям бытовых потребителей, энергетики осуществляют присоединение ключевых объектов, имеющих важное значение для социально-экономического развития региона, в том числе учреждений науки, здравоохранения, образования, предприятий агропромышленного комплекса и т.д.

В течение 2021 года АО «РЭС» активно принимало участие в совместных с Министерством ЖКХ и энергетики Новосибирской области обсуждениях строительства значимых для региона объектов. Один из них – центр коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (ЦКП «СКИФ») СО РАН, реализуемый по нацпроекту «Наука». Кроме того, энергетики и профильное региональное ведомство находятся в постоянном взаимодействии по вопросам реализации проектов инфекционной больницы в п. Садовый и детского реабилитационного центра в Бердске, документы на подключение последнего уже подготовлены и направлены заявителю.

Помимо этого, компанией были заключены договоры для присоединения еще ряда объектов здравоохранения – реанимационного блока Сузунской ЦРБ, врачебной амбулатории со станцией скорой помощи в с. Верх-Тула, центра амбулаторной онкологической помощи в Барабинске и здания радиологической пристройки к «Центру лучевой терапии» Городской клинической больницы №1 в Новосибирске.

Одним из знаковых событий стало заключение договора на технологическое присоединение объекта транснациональной корпорации Nestle, которая планирует построить в Искитимском районе фабрику по производству кормов для животных. Также в отчетном периоде компания подключила объект животноводческого комплекса (КФХ Русское поле) в Каргатском районе.

Нельзя не отметить и сферу жилищного строительства. Среди проектов АО «РЭС» множество популярных и широко известных горожанам комплексов, в т.ч. 1 этап ЖК «Акварельный-3», ЖК «Чкалов-1», работы по подключению которых были завершены в 2021 году.

И это далеко не полный перечень объектов региона, которые АО «РЭС» удалось обеспечить надежным и бесперебойным электроснабжением, несмотря на пандемию и связанный с ней экономический спад.

При этом, на фоне общего роста спроса на подключение новых объектов к электросетям специалисты компании отмечают увеличение доли заявок, поданных в электронном виде через личный кабинет на сайте. Это, безусловно, характеризует общую тенденцию в стране по переходу на электронные сервисы обслуживания клиентов.