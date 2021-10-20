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Кабмин улучшил прогноз по темпам снижения уровня бедности в России

  • 20/10/2021, 09:35
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Достижение исторического минимума ожидается в 2023 году.

Соответствующие данные содержатся в Едином плане по достижению национальных целей развития РФ на период до 2024 года и на плановый период до 2030-го, передают «Известия». В соответствии с документом, в 2021 году и в ближайшие три года число малообеспеченных будет снижаться быстрее, чем предполагалось ранее.

По прогнозам кабмина, в этом году доля людей с доходами ниже прожиточного минимума упадет до 11,4% (что коррелирует с прогнозом Всемирного банка) вместо 12,1% в сентябрьской промежуточной версии документа. В 2022 году уровень бедности должен опуститься до 10,8% (ранее ожидалось 11,5%), в 2023-м — до 10,1% (ранее 10,9%), а в 2024-м — до 9,6% (ранее 10,4%).

Таким образом, уже к концу 2023 года этот показатель должен упасть до исторического минимума за весь постсоветский период (10,7% по итогам 2012 года). А к 2030 году планируется достичь 6,5%, то есть поставленной президентом цели по снижению бедности в два раза по сравнению с 2017 годом.

— Корректировка ожиданий частично связана с изменением методики расчета прожиточного минимума. С 2021 года он определятся, исходя не из потребительской корзины, а из медианного дохода, составляя 44,2% от него, — отметила замглавы Минэкономразвития Полина Крючкова.

Министерство прогнозирует восстановление допандемийных показателей реальных доходов населения к началу 2022 года.

— Сама формула расчета уровня бедности не изменилась, но базовым показателем теперь выступает медианный доход, — пояснили в Росстате.

В Минтруде подчеркнули, что меры поддержки малообеспеченных граждан последовательно расширяются, при этом акцент делается на помощи семьям с детьми, поскольку они составляют 80% малоимущих.

По данным Росстата, в 2020 году уровень бедности снизился с 12,3% до 12,1% (17,8 млн человек).

Фото: pixabay.com автор: AKuptsova

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : прогнозы кабмин бедность


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