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В АО «РЭС» подвели итоги ежегодного смотра-конкурса по охране труда

  • 09/10/2019, 11:00
Он проводится наряду с другими конкурсами профессионального мастерства по различным направлениям производственной деятельности.

Одними из основных приоритетов производственной деятельности АО «РЭС» является безусловное выполнение правил охраны труда всеми работниками Общества, исключение случаев травматизма, нарушений трудовой и производственной дисциплины, повышение уровня знаний по охране труда. Работа предприятия энергетической отрасли немыслима без соблюдения этих принципов.

Именно поэтому в акционерном обществе «Региональные электрические сети» – системообразующем электросетевом предприятии Новосибирской области – вопросам охраны труда и промышленной безопасности уделяется пристальное внимание.

В АО «РЭС» осуществляется целый ряд практических мероприятий в этой области. Ежемесячно проводится «День охраны труда», организована периодическая проверка знаний у персонала, осуществляется обучение и повышение квалификации руководителей и специалистов предприятия.

Отдельно стоит отметить ежегодный смотр-конкурс по охране труда в филиалах АО «РЭС», который проводится наряду с другими конкурсами профессионального мастерства по различным направлениям производственной деятельности.

В период с сентября 2018 года по август 2019 года во всех филиалах АО «РЭС» прошел I этап смотра-конкурса, в ходе которого были проведены собрания трудовых коллективов по вопросам охраны труда и промышленной безопасности, выполнены проверки состояния кабинетов и уголков охраны труда и обеспечения персонала всеми необходимыми средствами защиты, оценено соблюдение персоналом норм и правил охраны труда и многое другое. Кроме того, за отчетный период было проведено почти 5000 внезапных проверок бригад, работающих в электроустановках по нарядам-допускам и распоряжениям, на предмет соблюдения организационных и технических мероприятий при производстве работ. При этом число проверок в этому году увеличилось в 1,5 раза по сравнению с результатами аналогичного периода 2017 – 2018 годов.

На II этапе смотра-конкурса по охране труда, который завершился в конце сентября, центральная смотровая комиссия АО «РЭС» определяла победителей и призеров по 15 показателям, в том числе:

обеспечение подразделения индивидуальными средствами защиты;

наличие технической библиотеки и оборудованного кабинета (уголка) охраны труда, плана работы кабинета (уголка) охраны труда;

проведение контрольных противоаварийных и противопожарных тренировок;

отсутствие случаев производственного травматизма и профессиональных заболеваний;

выполнение организационных и технических мероприятий при выполнении работ и соблюдение нарядно-допускной системы.

По результатам оценки призовые места распределились между филиалами АО «РЭС» следующим образом:

1 место – «Восточные электрические сети»,

2 место – «Чулымские электрические сети»,

3 место – «Татарские электрические сети».

Проведение таких конкурсов на предприятии призвано привлечь инженерно-технический персонал и персонал рабочих специальностей филиалов к решению вопросов по дальнейшему улучшению условий труда и профилактике производственного травматизма, организации обучения безопасным методам производства работ и пропаганде передового опыта в области охраны труда. Самое главное, подобные мероприятия позволяют повысить уровень соблюдения норм и правил по охране труда и пожарной безопасности, а также мотивировать персонал на достижение положительных результатов в этой области.

Фото предоставлено пресс-службой компании

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