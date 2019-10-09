В АО «РЭС» подвели итоги ежегодного смотра-конкурса по охране труда

Одними из основных приоритетов производственной деятельности АО «РЭС» является безусловное выполнение правил охраны труда всеми работниками Общества, исключение случаев травматизма, нарушений трудовой и производственной дисциплины, повышение уровня знаний по охране труда. Работа предприятия энергетической отрасли немыслима без соблюдения этих принципов.

Именно поэтому в акционерном обществе «Региональные электрические сети» – системообразующем электросетевом предприятии Новосибирской области – вопросам охраны труда и промышленной безопасности уделяется пристальное внимание.

В АО «РЭС» осуществляется целый ряд практических мероприятий в этой области. Ежемесячно проводится «День охраны труда», организована периодическая проверка знаний у персонала, осуществляется обучение и повышение квалификации руководителей и специалистов предприятия.

Отдельно стоит отметить ежегодный смотр-конкурс по охране труда в филиалах АО «РЭС», который проводится наряду с другими конкурсами профессионального мастерства по различным направлениям производственной деятельности.

В период с сентября 2018 года по август 2019 года во всех филиалах АО «РЭС» прошел I этап смотра-конкурса, в ходе которого были проведены собрания трудовых коллективов по вопросам охраны труда и промышленной безопасности, выполнены проверки состояния кабинетов и уголков охраны труда и обеспечения персонала всеми необходимыми средствами защиты, оценено соблюдение персоналом норм и правил охраны труда и многое другое. Кроме того, за отчетный период было проведено почти 5000 внезапных проверок бригад, работающих в электроустановках по нарядам-допускам и распоряжениям, на предмет соблюдения организационных и технических мероприятий при производстве работ. При этом число проверок в этому году увеличилось в 1,5 раза по сравнению с результатами аналогичного периода 2017 – 2018 годов.

На II этапе смотра-конкурса по охране труда, который завершился в конце сентября, центральная смотровая комиссия АО «РЭС» определяла победителей и призеров по 15 показателям, в том числе:

обеспечение подразделения индивидуальными средствами защиты;

наличие технической библиотеки и оборудованного кабинета (уголка) охраны труда, плана работы кабинета (уголка) охраны труда;

проведение контрольных противоаварийных и противопожарных тренировок;

отсутствие случаев производственного травматизма и профессиональных заболеваний;

выполнение организационных и технических мероприятий при выполнении работ и соблюдение нарядно-допускной системы.

По результатам оценки призовые места распределились между филиалами АО «РЭС» следующим образом:

1 место – «Восточные электрические сети»,

2 место – «Чулымские электрические сети»,

3 место – «Татарские электрические сети».

Проведение таких конкурсов на предприятии призвано привлечь инженерно-технический персонал и персонал рабочих специальностей филиалов к решению вопросов по дальнейшему улучшению условий труда и профилактике производственного травматизма, организации обучения безопасным методам производства работ и пропаганде передового опыта в области охраны труда. Самое главное, подобные мероприятия позволяют повысить уровень соблюдения норм и правил по охране труда и пожарной безопасности, а также мотивировать персонал на достижение положительных результатов в этой области.

Фото предоставлено пресс-службой компании