50% ищущих работу новосибирцев не обращались в службу занятости

Служба исследований Head Hunter, сайта по поиску работы и персонала, провела опрос среди соискателей России, включая Новосибирскую область, и узнала, сколько из них обращались в Службу занятости населения. 56% респондентов из Новосибирской области сообщили, что остались без работы в 2020 году, 21% не работают с 2019 года, 9% — более двух лет. 14% ищут работу впервые.
82% респондентов, вставших на учет в этом году, получали пособие по безработице, однако оказались недовольны размером выплат — и оценили их всего на 2,3 балла из пяти.
По данным Новосибирскстата, уровень безработицы в Новосибирской области во втором квартале 2020 года вырос до 6,4% и составил 90,4 тыс человек. В первом квартале он составлял 5,6 % — 78,8 тысяч.
Фото pixabay — E2OMedia
Популярное с сайта