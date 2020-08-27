50% ищущих работу новосибирцев не обращались в службу занятости

Служба исследований Head Hunter, сайта по поиску работы и персонала, провела опрос среди соискателей России, включая Новосибирскую область, и узнала, сколько из них обращались в Службу занятости населения. 56% респондентов из Новосибирской области сообщили, что остались без работы в 2020 году, 21% не работают с 2019 года, 9% — более двух лет. 14% ищут работу впервые.

27% соискателей региона в последний раз обращались службу занятости населения в текущем году, еще 4% — в 2019 году, а 19% искали работу таким способом два года назад или ранее. 50% соискателей сообщили, что никогда не искали работу через службу занятости населения. Интересно, что 5% из тех, кто когда-либо вставал на учет в качестве безработного, на тот момент были трудоустроены неофициально, отмечается в сообщении Head Hunter.

82% респондентов, вставших на учет в этом году, получали пособие по безработице, однако оказались недовольны размером выплат — и оценили их всего на 2,3 балла из пяти.

При этом 18% новосибирских соискателей из тех, что когда-либо обращались в службу занятости, успешно нашли таким образом работу — это самый высокий показатель в стране. В среднем по России, по данным опроса, трудоустроиться так удавалось лишь 6% соискателей.

По данным Новосибирскстата, уровень безработицы в Новосибирской области во втором квартале 2020 года вырос до 6,4% и составил 90,4 тыс человек. В первом квартале он составлял 5,6 % — 78,8 тысяч.

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