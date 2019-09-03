В АО «РЭС» поздравили первоклассников с Днем знаний

Ежегодно в акционерном обществе «Региональные электрические сети» поддерживают добрую традицию – поздравлять первоклассников из числа детей сотрудников с Днём знаний. Мероприятие проводится при неизменной поддержке первичной профсоюзной организации Общества.

В этом году в большинстве школ торжественные линейки состоялись 2 сентября, поэтому и подарки от АО «РЭС» первоклашки получили сегодня. Ребятам, впервые переступающим порог школы, вручили «Набор первоклассника» с пожеланием успехов в учебе и хорошего настроения. Вместе с подарками детям раздали красочные листовки, которые напоминают о правилах безопасного поведения с электричеством и рациональном использовании электроэнергии.

АО «РЭС» поздравляет всех учащихся с началом нового учебного года и обращает внимание педагогов и родителей на актуальную проблему предупреждения детского электротравматизма. Со своей стороны, энергетики уже в сентябре возобновят проведение уроков электробезопасности в городских и сельских школах Новосибирской области. Всего до конца 2019 года запланировано проведение занятий более чем в 800 учебных заведениях.

Фото: пресс-служба компании