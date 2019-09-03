Сибирский банк Сбербанка расширил список партнеров кредитной бизнес-карты

Российские предприниматели знают, насколько трудно получить заем на развитие бизнеса: часто банки отказывают тем, кто занимается предпринимательской деятельностью меньше года. Кредитная бизнес-карта от Сбербанка является удачным выходом в подобной ситуации. При наличии такого пластика, корпоративные клиенты могут использовать заемные средства банка, не оформляя кредит.
Сибирский банк ПАО Сбербанк активно предлагает данные карты с 2018 года. По итогам первого полугодия 2019 года рынок кредитных бизнес-карт обновил исторический максимум, и эта тенденция сохраняется. По состоянию на август текущего года открыто лимитов на сумму более двух миллиардов рублей.
Выдача карты происходит по упрощенной схеме, с ее помощью можно получить дополнительную финансовую помощь на развитие своего дела, оплатить расходы, связанные с закупками и даже сэкономить на комиссионных, используя льготный период у партнёров банка.
Сибирский банк сообщает о расширении списка партнеров с увеличенным льготным периодом, в том числе о присоединении таких крупных компаний как:
С полным перечнем партнеров можно ознакомиться на официальном сайте Сбербанка.
Фото: пресс-служба банка
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