Сибирский банк Сбербанка расширил список партнеров кредитной бизнес-карты

Российские предприниматели знают, насколько трудно получить заем на развитие бизнеса: часто банки отказывают тем, кто занимается предпринимательской деятельностью меньше года. Кредитная бизнес-карта от Сбербанка является удачным выходом в подобной ситуации. При наличии такого пластика, корпоративные клиенты могут использовать заемные средства банка, не оформляя кредит.

Сибирский банк ПАО Сбербанк активно предлагает данные карты с 2018 года. По итогам первого полугодия 2019 года рынок кредитных бизнес-карт обновил исторический максимум, и эта тенденция сохраняется. По состоянию на август текущего года открыто лимитов на сумму более двух миллиардов рублей.

Выдача карты происходит по упрощенной схеме, с ее помощью можно получить дополнительную финансовую помощь на развитие своего дела, оплатить расходы, связанные с закупками и даже сэкономить на комиссионных, используя льготный период у партнёров банка.

Сибирский банк сообщает о расширении списка партнеров с увеличенным льготным периодом, в том числе о присоединении таких крупных компаний как:

Стройматериалы и инструменты: Центр домашних улучшений ДОМИНГО, Строительный центр ПЕРВОМАСТЕР, УралСибТрейд, Сварочный центр Торус, Мир Сварки, ЗНАК, Арсил, Русклимат, Сеть магазинов ЗАБЕЙ, М Профиль, Стройся – льготный период до 80 дней ;

; Оптовая и розничная торговля: Посуда Центр, Парфюм Лидер, Мясные деликатесы – льготный период до 80 дней ;

; АЗС: МАЗС ГРАНД, Тайм, Энергия, Evolution – льготный период до 80 дней;

Канцелярия, ювелирные изделия: Ювелирный завод Атолл, СибВерк, Сибтайм, Ермак – льготный период до 80 дней ;

; Обслуживание автомобилей, сфера услуг: Газовая компания АрсеналГАЗ, Региональная сеть сервис-маркетов Феникс-Авто, Дальнобойщик, Орион-Моторс, Омск Дизель, Вираж – льготный период до 60 дней ;

; Обеспечение теплоэнергией: Омские распределительные сети – льготный период до 60 дней ;

; Закупка сельскохозяйственной продукции, спецтехника: База Сибирская – льготный период до 65 дней ;

; Travel: отель Аврора, Гостиничный комплекс Омич – льготный период до 60 дней.

С полным перечнем партнеров можно ознакомиться на официальном сайте Сбербанка.

Фото: пресс-служба банка