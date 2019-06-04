В АО «РЭС» стартовала подготовка к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов

В последнюю декаду мая в акционерном обществе «Региональные электрические сети» были утверждены процедуры и документы, регламентирующие порядок подготовки к работе в осенне-зимний период (ОЗП) 2019-2020 годов.

Именно в холодное время года объекты электросетевого хозяйства подвергаются повышенным нагрузкам. Поэтому, учитывая сложные климатические условия Сибири, для обеспечения качественного и надежного электроснабжения всех потребителей региона специалисты Общества начинают подготовку к прохождению следующего ОЗП заблаговременно – практически сразу после подведения итогов предыдущего периода.

Соответствующим приказом всем филиалам АО «РЭС» предписано создать комиссии по подготовке к ОЗП в филиалах, определить порядок их работы в соответствии с «Положением о проверке готовности филиалов АО «РЭС» к работе в осенне-зимний период». В каждом филиале Общества в ближайшее время будут разработаны и утверждены комплексные планы мероприятий, обеспечивающих выполнение более 20 условий готовности, структурированных по 6 группам:

системная надежность;

техническое состояние;

персонал;

противоаварийная и аварийно-восстановительная деятельность;

ремонтная деятельность;

передача электроэнергии.

Отдельно стоит отметить, что при разработке пообъектных планов для подразделений филиалов будет учтен анализ работы оборудования, действий персонала и особенностей эксплуатации объектов электрических сетей при прохождении ОЗП предыдущих лет.

В целом, для обеспечения стабильной работы электросетевого комплекса в период осенне-зимнего максимума нагрузок специалистам предприятия предстоит масштабная подготовительная работа. Программой подготовки филиалов АО «РЭС» предусмотрено более 70 различных мероприятий, выполнение которых необходимо для получения Паспортов готовности к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов.

Фото предоставлено пресс-службой компании