Минфин приготовил второй пакет поправок в областной бюджет

Правительство Новосибирской области рассмотрело второй пакет поправок в региональный бюджет 2019-2021 годов, связанных с увеличением финансирования ряда статей.

— Законопроект направлялся на заключение министерства финансов РФ, — сообщил министр финансов и налоговой политики региона Виталий Голубенко на заседании областного правительства. — 30 мая мы получили положительное заключение. Законопроект соответствует всем системным требованиям. Главный источник увеличения собственных расходов — это уточнение прогноза по собственным доходам, а именно по налогу на прибыль и налогу на имущество организаций.

В итоге в 2019 году расходы бюджета вырастут на 1,9 млрд рублей, в 2020 — на 1,8 млрд, в 2021 — на 3,1 млрд рублей.

Наибольшие изменения по части расходов касаются социальной сферы, в частности перепрофилирования зданий школ и детсадов под создание новых мест для учащихся и воспитанников, а также на расширение персонала образовательных учреждений. На эти цели предполагается выделить еще более 460 млн рублей.

Второй блок расходов в социальной сфере касается учреждений здравоохранения. Предполагается увеличение средств на приобретение вакцин и антивирусных препаратов, финансирование медпомощи гражданам при социально значимых заболеваниях и гражданам, не имеющим медицинских полисов, а также приобретение транспорта для 15 медучреждений. Всего на здравоохранение поправками запланировано 345 млн рублей. Дополнительно 112 млн предусмотрено на ремонт лифтов в медучреждениях.

Следующей наиболее расходной статьей, претерпевшей изменение, станет ремонт учреждений культуры. Так, по информации министра финансов, финансирование ремонта подобных учреждений увеличится на 387 млн рублей. Из них большая часть (275 млн) предназначена для муниципальных учреждений, в том числе 121 млн рублей — на ремонт сельских домов культуры.

Вырастут расходы и на строительство масштабных спортивных объектов. В законопроекте предусматривается выделение средств на строительство прилегающей к ледовой арене дорожной инфраструктуры и станции метро «Спортивная». В 2019 году на них предполагается выделить 48,3 млн рублей, в 20201,6 млрд, в 20213,8 млрд. Кроме того, в 2019 году в поправках бюджета предусмотрены ресурсы на создание дорожной инфраструктуры к региональному центру волейбола. Всего на указанные объекты, по данным регионального минфина, предполагается выделить в 2019 году 86,8 млн рублей. Также, в 2020 году предусматриваются средства на расчеты по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса в Маслянино (23,9 млн рублей).

Следующей статьей увеличения расходов станет решение задач по увеличению транспортной доступности территорий Новосибирской области. Соответствующие расходы составят 75,7 млн, которое министр обозначил как одно из основных

— Речь о предоставлении поддержки автотранспортным предприятиям в целях обновления и модернизации муниципальной маршрутной сети, — поясняет Виталий Голубенко.

И, наконец, шестым направлением министр финансов обозначил модернизации инфраструктуры ЖКХ, на которую предполагается выделить 94 млн рублей.

— Это реализация в Черепаново государственно-частного партнерства с участием средств федерального фонда реформирования ЖКХ, — говорит Виталий Голубенко. — В Чановском районе предполагается завершить решение задачи по электроснабжению озерного кластера и газификации райцентра.

Кроме того, как уже сообщалось, изменения касаются получения из федерального бюджета 43 млн рублей, из них 42 млн будут направлены на поддержку фермерских хозяйств и сельхозкооперативов.

По информации регионального минфина, в перераспределении средств областного бюджета весомую роль сыграли инициативы главных распорядителей бюджетных средств. Во-первых, уточнение ассигнований на реализацию ряда региональных проектов. Их финансирование увеличивается на 923 млн рублей, в 2019-2020 годах объем финансирования составит по 26,4 млрд рублей, 21 млрд — в 2021 году. В настоящее время на федеральном уровне прорабатывается механизм внедрения этих проектов до 2023 года. Поэтому ожидается увеличение объемов финансирования. Во-вторых, это перераспределение субсидий на инициативное бюджетирование. Проекты под него одобрены, и бюджет в объеме 128 млн рублей распределен по муниципалитетам.

Что касается общих параметров, то по результатам внесенных изменений доходы и расходы увеличиваются на 1,9 млрд рублей. Доходы бюджета составят 159,5 млрд рублей, расходы — 168 млрд. Дефицит бюджета не меняется и составляет 8,5 млрд рублей.

Второй пакет поправок вынесен на рассмотрение регионального парламента. Предполагается, что депутаты рассмотрят корректировки на июньской сессии.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области