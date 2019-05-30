В апреле инфляция в Сибири замедлилась до 5,6%

В апреле 2019 года годовая инфляция в Сибири замедлилась до 5,6% с 5,7% в марте 2019 года. Это соответствует общероссийскому тренду, сообщили в пресс-службе Сибирского ГУ Банка России.

Отмечается, что основной вклад в замедление инфляции внесли непродовольственные товары и услуги. Продовольственная инфляция несколько ускорилась: производители продолжили переносить возросшие издержки в цены.

Замедлились темпы роста цен каждого второго товара или услуги из потребительской корзины сибиряков. Почти каждый десятый товар или услуга подешевели.

— Инфляция снизилась благодаря укреплению рубля, умеренной потребительской активности, а также исчерпанию эффекта повышения НДС. Существенный вклад в замедление инфляции в Сибири внесло регулирование цен на топливо, так как в темпах прироста цен в округе значительную долю занимают транспортные издержки. Регионы Сибири территориально удалены от основных центров логистики и зависят от завозных товаров, особенно непродовольственных, — отмечают в Сибирском ГУ Банка России.

Сильнее всего в регионе в апреле замедлилась непродовольственная инфляция — до 4,7% после 5,1% в годовом выражении в марте. Особенно снизились темпы роста цен на моторное топливо и легковые автомобили, доля которых в потребительской корзине велика. На фоне укрепления рубля и стабильно высокого предложения подешевели телерадиотовары, персональные компьютеры, сотовые телефоны, фотоаппараты.

Темпы прироста цен на услуги в апреле снизились до 5,8% в годовом выражении после 5,9% в марте. Продолжила замедляться динамика цен на зарубежные поездки в Европу и Юго-Восточную Азию, стоимость которых напрямую зависит от валютного курса. Из-за сдержанной потребительской активности снизились темпы роста цен на медицинские услуги, услуги образования и организаций культуры.

Замедлился рост тарифов за вывоз и утилизацию твердых бытовых отходов (ТБО) за счет Томской области. Правительство этого региона с 1 апреля снизило стоимость вывоза ТБО до уровня декабря 2018 года. Повышение этих тарифов разогнало инфляцию в начале года.

Что касается годовой продовольственной инфляции, то она, по данным Сибирского ГУ Банка России, ускорилась до 6,5% после 6,3% в марте. Помимо инфляции издержек, на стоимости продовольствия сказывается эффект низкой базы прошлого года, когда темпы роста цен на продукты в Сибири были существенно ниже, чем в России.

В лидерах продовольственной инфляции в округе оказалась капуста, которая за год подорожала в 2,5 раза. До этого три года цены на капусту снижались. В 2018 году хозяйства сократили площади под эту культуру из-за низкой эффективности бизнеса, что привело к недостаточному предложению на рынке. Урожай 2019 года может повлиять на ситуацию. Также подорожали помидоры, тепличные в это время года, лук и чеснок.

Ускорился рост цен на молоко и молочную продукцию, яйца, сыры, хлеб и хлебобулочные изделия, макароны и крупы, производители которых ранее не успели покрыть возросшие издержки производства, в том числе удорожание зерна урожая 2018 года.

— При этом в Сибири три четверти продуктов из потребительской корзины стоят дешевле, чем в среднем по стране. Производители осторожно переносят возросшие издержки производства в цены, учитывая финансовые возможности потребителей, — пояснила первый заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России Марина Асаралиева.

Отмечается, что в апреле замедлился годовой рост цен на свинину, курицу и колбасу. Они заметно дорожали в предыдущие месяцы. Ввод новых мощностей (например, в Кемеровской области – по производству свинины) увеличил производство этих продуктов и повысил конкуренцию на рынке. Спрос на мясопродукты в апреле мог снизиться за счет более позднего, чем в прошлом году, празднования Пасхи.

Доступнее по цене, чем год назад, оставался картофель. На цены повлиял хороший урожай 2018 года, а также ввод новых мощностей для его хранения, например, в Омской области и Красноярском крае. В конце марта запасы картофеля в сельскохозяйственных организациях Сибири были в 2 раза больше, чем годом ранее.

В условиях роста предложения по сравнению с предыдущим годом подешевели также красная рыба и икра, кальмары и сельдь, морковь и свекла, яблоки и лимоны.

По итогам апреля 2019 года минимальная инфляция среди сибирских регионов сохраняется в Республике Алтай (3,1%). Цены сдерживает конкуренция – сетевые магазины продолжают дисконтные акции в борьбе за покупателя.

По оценкам Банка России, годовая инфляция в России в марте прошла локальный пик. При этом текущие темпы прироста потребительских цен складываются несколько ниже прогноза Банка России. В первой половине 2020 года, как ожидается, инфляция вернется к 4%.

Аналитики Сибирского ГУ Банка России отметили, что в апреле 2019 года годовая инфляция в Новосибирской области замедлилась до 5,2%.

— Это один из самых низких показателей в Сибирском федеральном округе. Темпы прироста цен на продовольствие составили 5,1% в годовом выражении после 5,2% в марте, на непродовольственные товары – 4,7% после 5,4% в марте, на услуги – 6,3% после 5,9% в марте. Рост цен замедлился на каждый третий товар или услугу в потребительской корзине новосибирца. Каждый шестой товар или услуга подешевели, в том числе картофель и яблоки, красная рыба и икра, сотовые телефоны и подержанные иномарки, мобильный Интернет и начальный курс обучения вождению легкового автомобиля, — резюмируют специалисты.

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