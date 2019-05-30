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Сбербанк погасил второй выпуск инвестиционных облигаций для корпоративных клиентов

  • 30/05/2019, 10:41
Доходность корпоративных ИОС составила 0,84% (9,0% годовых).

ПАО СбербанкСбербанк погасил выпуск инвестиционных облигаций (ИОС) со сроком обращения 34 дня. Выпуск во второй раз был организован специально для корпоративных клиентов. Дата погашения — 30 мая 2019 г.

Доходность данного выпуска ИОС составила 0,84% (9,0% годовых). ИОС для юридических лиц выпущена с условным купоном, зависящим от значения курса доллара США к рублю.

Условный купон выплачивался инвесторам за те дни, когда курс доллара США к рублю находился в коридоре +1 руб. / — 1 руб. от начального курса. Начальный курс валютной пары, установленный Центральным банком РФ, определялся на  29 апреля 2019.

26 апреля 2019 года ИОС приобрели 22 корпоративных клиента на общую сумму 706 млн рублей. По итогам выпуска инвесторы, вложившие средства в корпоративные ИОС, получили доход, более чем в полтора раза превысивший доходность депозита для юридических лиц на момент размещения (от 5,39% до 5,65%).

— Инвестиционные облигации Сбербанка позволяют получить не только высокий дополнительный доход, но и гарантировать возврат номинальной стоимости при их погашении. Эти два фактора дают возможность нашим клиентам контролировать свои риски, а также извлекать максимальную выгоду от вложений  временно свободных средств, — отметил вице-президент, директор Департамента глобальных рынков ПАО Сбербанк Андрей Шеметов.

Инвестиционные облигации Сбербанка — долговые ценные бумаги ПАО Сбербанк. Их доходность зависит от динамики рыночной стоимости базового актива. В качестве такого актива могут выступать акции российских компаний, паи инвестиционных фондов, депозитарные расписки на ценные бумаги российских эмитентов, курсы валют, цены товаров и иные рыночные индикаторы.

Фото предоставлено пресс-службой банка

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