В апреле новосибирские ТЭЦ СГК увеличили производство на треть

Отпуск тепловой энергии вырос на 23%, а электрической — на 11%. Такой прирост во многом определил апрель, когда произошло увеличение показателей сразу на треть.

Объем отпуска потребителям тепловой энергии от пяти ТЭЦ СГК в Новосибирской области и тридцати одной котельной в эксплуатации компании в апреле увеличился почти на 33% в сравнении с апрелем прошлого года, составив 1 млн 252 тыс. Гкал.

С начала года, за январь-апрель, теплоисточники СГК выработали на 23% больше с аналогичным периодом прошлого года. Объем производства — 7 млн 509 тысяч Гкал.

Положительная динамика связана с более поздним окончанием отопительного сезона. Годом ранее рекордно короткий за последние 20 лет сезон завершился 23 апреля, а в этом году — 8 мая. Кроме того, влияние оказала более холодная погода: средняя температура воздуха зимой 2020-2021 годов составила -18 градусов, в то время как предыдущей зимой этот показатель составил -9,3 градуса.

Существенно возрос и объем производства электричества. ТЭЦ Новосибирской области по итогам апреля этого года выработали 979,5 млн кВт/ч электроэнергии, что на 30% больше объема выработки в апреле 2020 года.

За 4 месяца 2021 года региональные ТЭЦ выработали 4 млрд 677 млн кВт/ч электроэнергии — с годовым приростом 11%. Это связано с увеличением объемов потребления по всей Сибири на 3,7%. Только за апрель прирост составил 7%.

По данным системного оператора Единой энергетической системы, в энергосистеме Новосибирской области потребление электроэнергии за четыре месяца 2021 года достигло 6 млрд 351 млн кВт/ч, что на 9,3% больше, чем за тот же период 2020 года. В региональном диспетчерском управлении системного оператора объяснили динамику погодными факторами и карантинными мерами.

В целом по СГК с января по апрель ТЭЦ и ГРЭС компании выдали в сеть 27,6 млрд кВт/ч электрической энергии, это на 3,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Выработка тепловой энергии станциями СГК также увеличилась: за 4 месяца 2021 года на 26,4% — до 25,2 млн Гкал.