В апреле средний размер потребительского кредита в Новосибирской области вырос на 5%

В апреле средний размер выданных потребительских кредитов в Новосибирской области составил 317 тыс. руб., увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем на 5% (в марте 2023 года он составлял — 301,9 тыс. руб.), сообщили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

— После небольшого снижения среднего чека потребительского кредита в январе, в следующие три месяца данный показатель существенно вырос, вновь достигнув рекордных значений. Во многом это объясняется тем, что, несмотря на консервативную, в целом, кредитную политику банков, «качественным» заемщикам банки готовы выдавать потребкредиты со значительно более высоким средним чеком, — прокомментировал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Отмечается, что по сравнению с предыдущим месяцем в апреле средний чек потребкредита вырос почти во всех регионах страны. При этом самую серьезную динамику роста (среди 30 регионов РФ – лидеров в данном виде кредитования) продемонстрировали Тульская область (+10,9%), Ханты-Мансийский АО (+8,9%), Иркутская область (+8,8%), а также Красноярский край (+8,3%) и Омская область (+8,1%). В то же время в некоторых регионах средний размер потребительского кредита, напротив, снизился, в том числе, в Оренбургской области (-4,1%) и Удмуртской Республике (-2,4%).

Ранее редакция сообщала, что на территории региона в апреле выдано 26,3 тысяч потребкредитов.