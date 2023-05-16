В апреле в Новосибирской области выдано 26,3 тысяч потребкредитов

В апреле 2023 года в Новосибирской области выдано 26,3 тысячи потребительских кредитов (кредитов на покупку потребительских товаров), сообщили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ). Это на 2,1% меньше, чем в марте текущего года.

Отмечается, что наибольшее количество потребкредитов в регионах РФ в апреле 2023 года было выдано в Москве (64,5 тыс. ед.), Московской области (55,2 тыс. ед.), Краснодарском крае (40,6 тыс. ед.), Санкт-Петербурге (38,4 тыс. ед.) и Республике Татарстан (35,1 тыс. ед.).

— Несмотря на незначительное снижение выдачи потребительских кредитов в апреле, ситуация в этом сегменте розничного кредитования, в целом, остается достаточно стабильной. На фоне общей неопределенности заемщики стараются осторожно подходить к получению новых кредитных обязательств, многие склоняются к сберегательной модели финансового поведения, — прокомментировал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

В апреле 2023 года по сравнению с предыдущим месяцем самую серьезную динамику снижения выдачи потребкредитов (среди 30 регионов-лидеров по количеству выданных кредитов данного вида) продемонстрировали Волгоградская (-5,3%), Нижегородская (-5,2%), Тульская (-5,1%), Самарская (-4,5%) и Саратовская (-4,0%) области. В то же время в ряде регионов был отмечен рост числа выданных потребкредитов, в том числе, в Хабаровском (+7,7%) и Приморском (+4,3%) краях, Иркутской (+1,1%) и Кемеровской (+0,8%) областях, а также в Красноярском крае (+0,3%).

Ранее редакция сообщала, что в марте средний срок потребительского кредита в Новосибирской области составил 4,7 года.