В Новосибирске более 7 тысяч человек приняли участие в Крестном ходе в честь Дня славянской письменности

Более семи тысяч новосибирцев приняли участие в Крестном ходе в честь Дня славянской письменности и культуры. Об этом сообщили в региональном правительстве. Праздничное шествие протянулось в центре Новосибирска от Вознесенского Кафедрального собора через Свято-Никольскую часовню к Собору во имя Благоверного князя Александра Невского.

В нем также приняли участие губернатор Новосибирской области Андрей Травников, священнослужители и прихожане храмов Новосибирской епархии, преподаватели и учащиеся воскресных приходских школ, воспитанники православных гимназий, а также представители общественных организаций.

Напомним, День славянской письменности и культуры связан с именами Кирилла и Мефодия, которые создали славянскую письменность и перевели с греческого языка богослужебные книги. Среди них – апостольские послания, Псалтырь и избранные чтения из Евангелия. Во всех славянских странах праздник отмечают 24 мая. В России этот праздновать День славянской письменности начали в 1863 году.

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