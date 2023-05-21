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В Новосибирске более 7 тысяч человек приняли участие в Крестном ходе в честь Дня славянской письменности

  • 21/05/2023, 20:12
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В Новосибирске более 7 тысяч человек приняли участие в Крестном ходе в честь Дня славянской письменности
Праздничное шествие протянулось от Вознесенского Кафедрального собора через Свято-Никольскую часовню к Собору во имя Благоверного князя Александра Невского.

Более семи тысяч новосибирцев приняли участие в Крестном ходе в честь Дня славянской письменности и культуры. Об этом сообщили в региональном правительстве. Праздничное шествие протянулось в центре Новосибирска от Вознесенского Кафедрального собора через Свято-Никольскую часовню к Собору во имя Благоверного князя Александра Невского.

В нем также приняли участие губернатор Новосибирской области Андрей Травников, священнослужители и прихожане храмов Новосибирской епархии, преподаватели и учащиеся воскресных приходских школ, воспитанники православных гимназий, а также представители общественных организаций.

Напомним, День славянской письменности и культуры связан с именами Кирилла и Мефодия, которые создали славянскую письменность и перевели с греческого языка богослужебные книги. Среди них – апостольские послания, Псалтырь и избранные чтения из Евангелия. Во всех славянских странах праздник отмечают 24 мая. В России этот праздновать День славянской письменности начали в 1863 году.

 

Ранее редакция сообщала, что на День города в Новосибирске приготовят 130-килограммовый торт.

Фото с сайта правительства Новосибирской области

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Рубрики : Общество Город

Регионы: Новосибирская область

Теги : крестный ход День славянской письменности Андрей Травников


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