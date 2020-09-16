В августе автокредитование в Новосибирской области сократилось на 8%

Банки в России в августе выдали 61 тысячу автокредитов. К таким выводам пришли аналитики Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

— Кредитование в этом сегменте в количественном выражении сократилось по сравнению с июлем на 14%, а по сравнению с августом 2019 года – на 4%. За январь-август 2020 года выдачи сократились на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, — говорится в сообщении.

Отмечается, что отрицательная динамика наблюдается в большинстве из 30 крупнейших по количеству выдач автокредитов регионов. Так, в Москве выдачи сократились на 13% в годовом выражении (по отношению к августу прошлого года) и на 24% по отношению к июлю текущего года, в Московской области на 16% и 23% соответственно, в Санкт-Петербурге на 13% и 20%. Рост на 21% по сравнению с августом 2019 года наблюдается в Свердловской области (-13% по сравнению с июлем), на 10% в Нижегородской и Вологодской областях (-10% в обеих).

В Новосибирской области в августе банки выдали 900 автокредитов. Это на 8% меньше, чем месяцем ранее, но на 7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

— Темпы автокредитования в июне и июле были выше, чем в соответствующие месяцы прошлого года. Это было обусловлено несколькими факторами: реализацией отложенного из-за карантина спроса на автомобили и действием государственных программ, позволяющих купить транспортное средство на льготных условиях. Сокращение выдач автокредитов в августе обусловлено тем, что после ажиотажа в предыдущие месяцы на складах дилеров закончились автомобили в самых ходовых комплектациях, — отметил генеральный директор ОКБ Артур Александрович.

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