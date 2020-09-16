В Новосибирской области зарегистрировано более 48,6 тысяч ипотек

Всего в Новосибирской области с начала года в отношении всех объектов недвижимости зарегистрировано более 48,6 тысяч ипотек, это почти на 5% выше показателя первых восьми месяцев 2019 года. Статистический показатель всех зарегистрированных ипотек в августе 2020 года в регионе составил около 8,5 тысяч, что на 28% выше аналогичного периода прошлого года, сообщили в пресс-службе управления Росреестра по Новосибирской области.

В Росреестре напомнили, что в начале 2020 года стартовали ипотечные программы с государственной поддержкой: «Сельская ипотека» и «Льготная ипотека».

«Сельская ипотека» — социально ориентированный проект, разработанный Правительством для привлечения жителей в сельскую местность. С её помощью можно приобрести жилье по льготной ставке от 0,1% до 3%. Воспользоваться сельской ипотекой можно до 2025 года. Средства выдаются на покупку готового жилья в сельской местности, земельного участка под строительство дома, недостроенного дома, квартиры в строящемся доме.

С апреля 2020 года по программе «Льготная ипотека» российские граждане могут оформить ипотечный кредит по ставке 6,5% годовых и ниже на весь срок кредитования при покупке жилого помещения на первичном рынке недвижимости. Программа действует до 1 ноября 2020 года.

— С начала действия ипотечных программ на территории Новосибирской области региональным управлением Росреестра зарегистрировано 115 сельских ипотек и 850 льготных, — констатировали в пресс-службе.

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