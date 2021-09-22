В августе индекс деловой активности бизнеса возобновил рост

Все компоненты показали ощутимый рост. Компонента инвестиций второй раз за два года достигла исторического максимума в 59,2 пункта, компоненты кадров и кредитов продолжают стабильное движение вверх, а компонента продаж хоть и показывает рост третий месяц подряд, однако все еще остается в зоне спада.

«Август стал позитивным месяцем для малого и среднего бизнеса, о чем свидетельствует Индекс RSBI, который практически достиг исторических максимумов. Этому способствовал высокий уровень кредитной поддержки, а также инвестиционная активность предпринимателей — даже на фоне снижения выручки. К тому же, улучшение деловой активности показали все сферы деятельности, в том числе сфера услуг, которая два месяца подряд находилась в зоне спада. В следующем месяце мы ожидаем незначительный спад показателей, связанный с сезонностью, но в целом бизнес будет чувствовать себя достаточно уверенно», — отметил Кирилл Тихонов, вице-президент — заместитель руководителя блока средний и малый бизнес ПСБ. «Малый бизнес по всей стране, столкнувшись с ростом цен, особенно на промышленные товары, испытывает острую потребность в оборотном капитале. Надеемся, положительно сработает новый «зонтичный» механизм Корпорации МСП, но он только начал работу. Сейчас перед малыми предпринимателями остро встает вопрос, где брать деньги под разумные проценты. Естественно, это будет сказываться на деловой активности», — отметил Александр Калинин, президент «Опоры России».

Изменение индекса по компонентам, в п.

Основные тренды

Компонента продаж выросла за счет ожиданий бизнеса на ближайшие три месяца, но осталась в зоне снижения деловой активности.

Доля тех предпринимателей, кто отметил рост выручки в августе, не изменилась по сравнению с прошлым месяцем и составила 20%, при этом количество предпринимателей, заявивших о сокращении выручки, уменьшилось на 3% по сравнению с июлем и составило 37%.

Роста выручки в ближайшее время ждут на 3% больше бизнесменов, чем в прошлом месяце, а ожидания по спаду практически не изменились.

Фактические и ожидаемые изменения выручки в секторе МСБ

Компонента кадры продемонстрировала разнонаправленные изменения. Доля тех предпринимателей, кто заявил о найме новых сотрудников, в августе осталась практически неизменной и составила 13%, а доля бизнесменов, кто сокращал персонал в отчетном месяце, снизилась на 2% — до 18%.

В ближайшие три месяца сокращение сотрудников планируют на 3% меньше опрошенных предпринимателей, чем в июле, — таких оказалось 6%, количество тех, кто в этот же период будет нанимать новый персонал, не изменилось по сравнению с прошлым месяцем и составило 21%.

Фактические и ожидаемые изменения штата сотрудников в компаниях МСБ

Компонента инвестиций выросла на позитивной динамике как ожидаемых, так и фактических показателей.

Количество бизнесменов, которые отметили рост инвестиций в августе, составило 23% и не изменилось по отношению к июлю. Доля предпринимателей, кто сокращал инвестиции, улучшилась на 2% и составила 9% от всех опрошенных.

Доля МСБ, которые в ближайшие три месяца планируют расширять инвестиции в бизнес, выросла на 2% по сравнению с прошлым месяцем и достигла 28%, а количество тех, кто будет их сокращать снизилась на 3% и составила 5%.

Фактические и ожидаемые изменения инвестиций в компаниях МСБ

Компонента кредиты выросла на снижении неудовлетворенного спроса: в августе доля отказов в кредитах снизилась до 9%, а число тех, кто не обращался за кредитом по причине возможного отказа, сократилась до 4%.

Изменения доступности банковского кредита в компаниях МСБ

Индекс RSBI по размерам бизнеса. Деловая активность микро-бизнеса восстановилась до нейтрального уровня, аналогичное оживление уже отмечалось в мае. Индекс в малом бизнесе вновь вырос после снижения в июне, а индекс среднего бизнеса продолжил снижаться и сравнялся с малым. Похожая картина наблюдалась в мае, в преддверии летнего сезона, однако нельзя исключать повторного снижения в осеннем периоде на фоне сезонности.

Индекс RSBI по размерам бизнеса

Индекс RSBI по видам деятельности . Индексы всех видов деятельности в августе продемонстрировали рост, в том числе сфера услуг, пребывавшая несколько месяцев в зоне снижения, поднялась выше 50 пунктов.

Индекс RSBI по видам деятельности

Индекс RSBI — с 2020 года ежемесячное исследование настроений малого и среднего бизнеса, организованное ПСБ совместно с Опорой России и исследовательским агентством Magram Market Research. В опросе приняли участие владельцы и топ-менеджеры 1796 компаний сектора МСБ из всех регионов Российской Федерации. Значение индекса выше 50,0 пунктов означает рост деловой активности, ниже 50,0 п. – снижение. Значения около 50 п. означают нейтральную зону.