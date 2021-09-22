Первый полигон по «мусорной концессии» может появиться в Новосибирске в 2023 году

На комитете регионального парламента по строительству и ЖКХ вновь всплыла тема «мусорной концессии». Депутаты поинтересовались: на каком этапе сегодня находится ее реализация и почему до сих пор не начаты работы на первом участке в Верх-Туле, к которому ни у кого нет вопросов. Этот полигон концессионер должен был построить в конце 2019 — начале 2020 года.

— Там не сформирован земельный участок. Выделенной земли не хватает для строительства и подвода туда дороги. Я не знаю ни одного инвестора, который вкладывал бы деньги в проект при замороженном соглашении, — отметил замгубернатора Новосибирской области Сергей Семка.

По его словам, сейчас возможны два варианта развития ситуации с «мусорной концессией».

— Мы договорились о том, что концессионер идет в ФАС с предварительно согласованным текстом соглашения. Если ФАС согласовывает, то мусоросортировочный комплекс с полигонами появится в 2023 году. Если не согласовывает, то соглашение, скорее всего, будет расторгаться, и тогда объявят конкурс. Там уже будут новые условия конкурса, — добавил чиновник.

О каких изменениях в соглашении, представленном в ФАС, идет речь, Семка не уточнил.

Что касается второго участка, который сейчас рассматривается с участием различных экспертов, то ситуацию по нему прояснила гендиректор ООО «Экология-Новосибирск» (входит в ГК «ВИС») Лариса Анисимова.

— На участке, обозначенном в районе Жеребцово, мы сегодня проводим изыскания. Пробурили тридцатиметровые скважины, запросили все данные, выделили несколько земельных участков, которые, по нашему мнению, полностью соответствуют всем требованиям. В ближайшие дни будут буриться пятидесятиметровые скважины, они позволят уже собрать полный материл для камеральной проверки. С ее результатами мы вас сразу ознакомим, — сообщила Анисимова депутатам.

Парламентарии поинтересовались: хватит ли мощности действующих вокруг Новосибирска полигонов до решения вопроса со строительством новых, которое откладывается уже несколько лет.

Министр ЖКХ региона Денис Архипов заявил: последние проверки показали, что ресурс Гусинобродского полигона составляет еще 8,5 лет, а Левобережного — 2,5-3 года.

— Ресурс есть. Мы еще не находимся в «красной зоне», — добавил Архипов.

Напомним, группа «ВИС» неоднократно выходила с предложением к правительству Новосибирской области начать строительство полигона и мусоросортировочного завода в Верх-Туле. Представители компании сообщали об этом СМИ. В правительстве региона этот вопрос не комментировали, говоря только о том, что «концессия заморожена, стороны находятся в процессе обсуждения».

Под строительство второго полигона сейчас рассматривается участок в районе сел Жеребцово, Плотниково. Его площадь — более 200 га. По новым правилам завод и полигон могут располагаться на участке 50 га. Как сообщала пресс-служба правительства, полигон будет построен в соответствии с современными требованиями, предъявляемыми к таким объектам: с применением геомембраны, обеспечивающей предупреждение проникновения в почву и грунтовые воды токсичного фильтрата, оснащением полигона комплексом по сортировке твердых коммунальных отходов, который будет позволять отбирать полезные фракции отходов для дальнейшей их переработки, а также предотвращать попадание на полигон опасных отходов, запрещенных к захоронению. Судя по сообщению общественников (группа «ВКонтакте» «Поможем реке Издревая»), жители расположенных рядом населенных пунктов и садоводы категорически против строительства. Так, 16 сентября на земельном участке 54:19:133701:1934, где хотят строить мусорный полигон, проходила акция протеста, в которой приняли участие свыше 300 человек

Напомним, в рамках государственно-частного партнерства предусмотрено строительство и запуск двух новых полигонов и мусорообрабатывающих комплексов на территории Новосибирского района. Министерство ЖКХ и энергетики региона в 2016 году заключило концессионное соглашение для создания и эксплуатации новых полигонов с ООО «Экология-Новосибирск». В связи с несоответствием предварительно выбранного земельного участка под строительство правобережного концессионного объекта и ряда юридических и экономических обстоятельств концессионное соглашение было приостановлено.