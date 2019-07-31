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В августе подрастут пенсии у работающих пенсионеров

В денежном эквиваленте прибавка не может составлять более 262 рублей.
  • 31/07/2019, 17:31
В августе подрастут пенсии у работающих пенсионеров

У 210 тысяч работающих новосибирских пенсионеров с августа подрастут пенсии, сообщили в аппарате уполномоченного по правам человека. Повышение пенсии обусловлено проведением Пенсионным фондом России ежегодной корректировки размеров страховых пенсий работающих пенсионеров. Августовский перерасчет страховой пенсии носит беззаявительный характер, то есть работающим пенсионерам не нужно приходить в территориальные управления ПФР.

Отмечается, что на перерасчет страховой пенсии имеют право получатели страховых пенсий по старости и по инвалидности, за которых их работодатели в 2018 году уплачивали страховые взносы.

— В отличие от традиционной индексации страховых пенсий, когда их размеры увеличиваются на определенный процент, прибавка к пенсии от корректировки носит сугубо индивидуальный характер. Ее размер зависит от уровня заработной платы работающего пенсионера в прошлом году, то есть от суммы уплаченных за него работодателем страховых взносов и начисленных пенсионных баллов, — говорится в сообщении.

В соответствии с нормами пенсионного законодательства при перерасчете размера пенсии максимальная прибавка от корректировки ограничена тремя пенсионными баллами. Стоимость одного балла в 2019 году — 87,24 руб., таким образом, в денежном эквиваленте прибавка не может составлять более 262 руб.

— Это касается пенсионеров, в отношении которых поступила информация в ПФР о прекращении трудовой деятельности. Вместе с тем, пенсионерам, продолжающим осуществлять трудовую деятельность, выплачивается пенсия, определенная без применения коэффициентов индексаций, в связи с чем максимальная сумма увеличения у них составит от 214 рублей до 244 рублей в зависимости от года назначения пенсии либо возобновления работы в период получения пенсии, — уточнили в аппарате уполномоченного по правам человека.

Фото: Фотобанк Moscow-Live.ru

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