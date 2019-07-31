«Нужно изменить взаимодействие с инвесторами, которые приходят в мэрию»

Благодаря взаимодействию городской власти и ряда частных компаний, муниципалитету удалось существенно продвинуться в плане решения проблем функционирования тепловых и газовых сетей в Новосибирске. Об этом на пресс-конференции в ТАСС рассказал бывший вице-мэр, кандидат на пост мэра Новосибирска Данияр Сафиуллин, поделившийся своим видением задач, стоящих в настоящий момент перед отраслью. В частности, по словам экс-чиновника мэрии, положено начало для взаимодействия с ООО «Сибирская генерирующая компания» в плане контроля за состоянием теплосетей.

— Мне нравятся подходы СГК, как они работают, — говорит Сафиуллин. — Они провели испытания теплосетей не только на прочность, но и на температурный режим. Действительно, аварийность или повреждаемость на сетях, особенно на магистральных, увеличилась. Если они выходят из строя, все объектовые сети перестают подавать тепло. Хочу сказать, что удачным был 2016 год, было сделано 106 км трубопроводов теплосетевого хозяйства. На реализацию этой задачи направлено 1,3 млрд рублей.

Данная сумма складывалась из нескольких программ и подразумевала средства как муниципалитета, так и частника. Такой подход, по мнению экс-вице-мэра, поможет и в дальнейшем избежать возможного повышения тарифа, о необходимости которого заявила СГК и поддержавшая ее ФАС. Напомним, что сейчас «тарифный» вопрос рассматривает Арбитражный суд Москвы.

Сколько сибирякам платить за тепло — решит столичный арбитраж — Я поддерживаю позицию правительства области, — говорит Сафиуллин. — Резкий подъем тарифа не решит проблему. Где деньги взять? У нас действовали программы «100 на 100» и «200 на 200»: 100 млн вкладывали мы — и такой же суммой отвечало «Сибэко». У нас МУП «Энергия» сдает теплосетевой комплекс в аренду. Эта сумма несколько лет назад составляла примерно 450 млн рублей. В деньгах аккумулировалось примерно полмиллиарда рублей.

В качестве другого положительного примера сотрудничества города и концессионера Сафиуллин приводит контроль над газовыми сетями на территории муниципалитета.

— Когда я занимал пост начальника ГУ МЧС по Новосибирской области, у меня болела голова по поводу состояния газовых сетей, — рассказывает экс-чиновник. — Постоянно происходили возгорания, повреждения, утечки газа. Новосибирск реализовал задачу по созданию АО «Городские газовые сети». Мы в это предприятие вложили 9 млн рублей, более 150 млн вложил инвестор. Сегодня оно обслуживает не менее 65% сетей Новосибирска. И проблем я не вижу.

В то же время такое взаимодействие муниципалитета с потенциальными инвесторами, как отмечает Сафиуллин, наблюдается далеко не во всех отраслях городского хозяйства. Возможностей города для решения насущных проблем в данных отраслях недостаточно. Сафиуллин приводит в качестве примера нехватку дорожной техники для борьбы с пылью, состояние общественного транспорта. В частности, бывший вице-мэр говорит о пока нереализованной «трамвайной концессии». Напомним, что сразу несколько крупных компаний, сначала заинтересовавшихся участием в проекте, вскоре от него отказались, о чем говорил и мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Концессионеры один за другим «покидают» новосибирский трамвай — Мы год «толклись» с этой проблемой, но так и не решили, — рассказывает экс-вице-мэр. — Инвестора должны встречать как уважаемого человека, и вопросы должны прорабатываться в течение суток и недель, а не месяцев, полугода и года. Тогда, на мой взгляд, и появятся желающие принести свои деньги и развить здесь бизнес.

В качестве другого пути развития города Сафиуллин обозначает участие в федеральных программах и национальных проектах. В настоящее время, по его словам, на территории города запущены 15 федеральных проектов и 11 государственных и муниципальных программ.

— Высокая технологическая и высокая производственная дисциплина — основа динамичного развития, — считает он. — Сейчас серьезная проблема — внутренний долг. Важно, чтобы все национальные проекты, федеральные программы, программы субъекта федерации здесь выполнялись на 6 с плюсом, а город Новосибирск становился экспериментальной площадкой в национальных проектах.

По информации мэрии Новосибирска, жилищно-коммунальный комплекс города насчитывает 80 котельных общей мощностью 2227,35 Гкал/ч (в том числе 29 муниципальных), 2,02 тысячи км тепловых сетей (в том числе в муниципальной собственности — 1,14 тысячи), 1,94 тысячи км водопроводных и 1,56 тысячи км канализационных сетей (в том числе в муниципальной собственности — 1,76 и 1,39 тысячи соответственно), 8,5 тысячи км электрических сетей (в том числе в муниципальной собственности — 1,29 тысячи), 13 тепловых насосных станций, 542 центральных и 800 индивидуальных тепловых пунктов, 39 водозаборов, 21 распределительную и 3133 трансформаторных подстанций.

Из кандидатов на пост мэра Новосибирска свидетельства о регистрации получили депутат горсовета Наталья Пинус («Российский общественный союз»), гендиректор ООО «Адвокат — плюс» Александр Гультяев («Партия возрождения России»), замдиректора МКУ «Управление гражданской защиты Бердска» Александр Трушакин («Великое Отечество»), бывший вице-мэр Новосибирска Данияр Сафиуллин («Родина»), депутат заксобрания Дарья Украинцева («Зеленые»), мэр Новосибирска Анатолий Локоть (КПРФ), депутат горсовета Новосибирска Евгений Лебедев (ЛДПР), экс-чиновник регионального правительства Виктор Козодой («Справедливая Россия»), предприниматель Сергей Проничев («Партия роста»), телеведущая Юлия Сапина («Гражданская платформа»), администратор МКУ «Музей Новосибирска» Олег Викторович («Партия дела»), предприниматель Андрей Токарев («Родная партия»), координатор штаба Навального Сергей Бойко (самовыдвижение), гендиректор агентства недвижимости «Республика» Дмитрий Холявченко («Яблоко»), предприниматель Алексей Крестьянов («Аграрная партия России»), первый секретарь НОО «Коммунисты России» Сергей Лоскутов, гендиректор ООО «Империал Строй» Мухамед-Али Хаюрин («Партия возрождения села»).

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