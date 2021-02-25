В банках Новосибирской области в 2020 году выявлено 345 поддельных банкнот

В 2020 году в банковском секторе Новосибирской области выявили 345 поддельных банкнот — это на 44% или 274 штуки меньше, чем в прошлом году. Чаще всего фальшивомонетчики подделывали купюры номиналом 5000 рублей — 253 штуки. На втором месте — банкноты номиналом 1000 рублей, их выявили 66 штук. Остальные 26 банкнот распределились между номиналами 50, 500 и 2000 рублей. Общая сумма выявленных подделок составила 1 364 000 рублей, сообщили в пресс-службе Сибирского ГУ Банка России.

— Количество выявленных подделок в прошлом году существенно снизилось. Это связано с тем, что во время пандемии большую часть операций люди совершали онлайн или расплачивались картами. Это затруднило сбыт подделок, — пояснила заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России Лариса Галкина.

По ее словам, большинство выявленных фальшивых пятитысячных имитируют банкноты образца 1997 года, а тысячные относятся к модификации 2004 и 2010 годов. Подделывать модифицированные купюры сложнее и дороже, так как на них количество и качество защитных признаков выше. При этом важно знать признаки подлинности всех банкнот. Необходимо проверять не один признак подлинности, а комплекс из трех–пяти. Информация о защитных признаках также размещена на сайте fincult.info и в мобильном приложении «Банкноты Банка России».

— Не предпринимайте попыток избавиться от поддельной купюры путем сбыта другим лицам — это преступление, предусмотренное ч.1 ст.186 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет, — напомнили в ГУ МВД по Новосибирской области.

В ведомстве напомнили, что с 2019 года Банк России проводит бесплатное дистанционное обучение кассиров по определению подлинности и платёжеспособности российских денег. Подробная программа и условия участия — на сайте Университета Банка России university.cbr.ru.