Яндекс уличили в дискриминации сторонних сервисов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России установила доминирование Яндекса на рынке интернет-поиска и обязала компанию прекратить предоставлять собственным сервисам преимущества в своей поисковой системе, тем самым занижая позиции других компании в выдаче. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Как установила ФАС, «Яндекс» в своей поисковой выдаче предоставляет преимущество собственным сервисам. Они появлялись в «колдунщиках», — так называются интерактивные виджеты, которые появляются на странице с результатами поиска сразу после рекламы и перед органической выдачей (прогноз погоды, картинка, перевод слова). У сервисов, не принадлежащих Яндексу, возможность попасть в «колдунщики» ограничивалась.

Теперь Яндекс должен предоставить третьим лицам равные условия доступа к специальным возможностям продвижения в поиске, опубликовав соответствующие условия доступа, а также показывать сервисы третьих лиц наравне с собственными сервисами по единым прозрачным правилам ранжирования. На это у Яндекса есть месяц.

— Вынесенное Яндексу предупреждение со стороны ФАС — важный первый шаг для развития российской практики регулирования работы IT-гигантов. Действия Яндекса, дающие исключительные преимущества в результатах поиска собственным сервисам в ущерб конкурентам, признаны неправомерными, предписано их устранение. Это соответствует мировой практике: и в Европе, и в США идет масштабная работа по регулированию таких гигантов, как Google, Facebook и Amazon. Там речь идет и про изменение практик, и про многомиллиардные штрафы, поскольку от этого зависит баланс в экономике целых отраслей. Поскольку предупреждение Яндексу было вынесено до возбуждения дела, теперь мы будем внимательно следить за действиями по результатам такого решения. В случае формальной реакции Яндекса без существенного пересмотра практик мы будем повторно настаивать на возбуждении дела и всестороннем рассмотрении его действий в отношении конкурентов, — говорит генеральный директор ООО «Новые туристические технологии» (сервис поездок и путешествий Туту.ру) Александр Гладилин.

Яндекс не согласен с предупреждением ФАС по поводу условий продвижения сторонних сервисов в поисковой выдаче. В компании заявляют, что исполнение всех требований ухудшит качество поиска.

— Заявление представителей Яндекса о рисках ухудшения пользовательского опыта из-за выполнения требования ФАС — это беспочвенное лукавство. Ведь в решении регулятора говорится о равном доступе к продвижению в сети, а не о запрете на использование отдельных инструментов. ФАС более чем полгода изучала огромный объем материалов и провела тщательную работу. Не соглашаться с выводами службы, по меньшей мере, недальновидно, — комментирует исполнительный директор ИТ-коалиции Игорь Наймушин.

Напомним, в августе 2020 года крупные российские онлайн-сервисы — Авито, Дром, Туту.ру, Циан, IVI, Profi.ru, Zoon.ru, 2ГИС — обратились в ФАС с жалобой на злоупотребление доминирующим положением на рынке поиска в России со стороны Яндекса и требованием провести расследование и выдать предписание об устранении нарушений закона «О защите конкуренции». Представители IT-коалиции компаний считают, что Яндекс, занимая доминирующее положение на рынке интернет-поиска, недобросовестно использует его на других, смежных с поиском, рынках, тем самым снижая релевантность поисковой выдачи для пользователя и нанося ущерб конкурентам.