Новосибирские театры потеряли за пандемию около 142 млн рублей

— По нашим оценкам, за пандемию театры Новосибирской области потеряли 142 млн рублей, из них 86 млн — потери государственных учреждений. Это средства, которые они хотели бы получить в случае громких премьер и регулярной работы театров, — сообщила на пресс-конференции в ТАСС министр культуры Новосибирской области Наталья Ярославцева.

При этом она подчеркнула, что саму пандемию театры выстояли. Госзадание выполнено, фестивали, которые министерство обещало провести, состоялись: часть в офлайне, часть в онлайне.

— То есть фактически новосибирские театры не пострадали, сотрудники получали зарплату и стимулирующие. Да, нам пришлось напрягаться, понимая, что у них нет своих денег, особенно у автономных учреждений. Пришлось чуть больше предоставить финансирования, чтобы новосибирские зрители и гости, приезжающие к нам на фестивали, не пострадали, а уровень мероприятий не снизился, — констатировала Ярославцева. — Но театрам и концертным организациям, чтобы получать новые постановки, шить костюмы, выезжать на гастроли, нужно зарабатывать самостоятельно. Они поменяли какие-то проекты, но ни один не отказался от своих амбиций, в том числе по приглашению гостей и спектаклей из столичных театров.

По оценке министра, с учетом плана культурных мероприятий, фестивалей, сверстанного ведомством на 2021 год, крупные театры региона восстановятся в течение полугода.

Сейчас, по ее словам, в регионе работают 7 государственных театров, муниципальные «Театр Афанасьева» и «На Левом берегу». В список государственных влился карасукский молодежный драмтеатр «На окраине». В плане социально-экономического развития области прописано, что за 5 лет в регионе должны быть созданы 5 театров — государственных и муниципальных.

В списке частных театров, с которыми Министерство культуры осуществляет взаимодействие, 6 профессиональных и 4 непрофессиональных.

Профессиональные:

Театр «Понедельник выходной» (Союз независимых театральных деятелей «Примус»), Сибирский камерный театр «13 трамвай», Мастерская Крикливого и Панькова, Театр «Заводной апельсин», Новосибирский художественный театр «Среда», Новосибирский классический театр.

Непрофессиональные: