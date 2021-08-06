Рекламодателям

В Банке Акцепт снова выросли ставки по вкладам!

  • 06/08/2021, 17:52
В Банке Акцепт рассказали об очередном повышении ставок по вкладам.

Новости компанийВ банке произошел мощный рост ставок по вкладам физических лиц в рублях! Теперь клиенты могут вложить сбережения с максимальной выгодой – по ставке до 7,5% годовых. Поэтому, если вы давно хотели открыть вклад, но не знали где это сделать, то самое время обратиться в Банк Акцепт!

Наиболее выгодные предложения по вкладам в рублях:

Преумножьте свои сбережения в Банке Акцепт безопасно и выгодно!

Подробности по телефону: 8-800-100-27-37 и на akcept.ru

Новости компанийАкционерное общество «Банк Акцепт»:
ул. Советская, 14
пл. Маркса, 7
пр. Дзержинского, 14/3
ул. Б. Хмельницкого, 60/2
ул. Титова, 31
ул. Героев Труда, 18/2
Краснообск, ул. Центральная, 2Б
Бердск, ул. Островского, 53/1
Искитим, ул. Комсомольская, 19Б
Куйбышев, ул. Папшева, 4
тел. 8-800-100-27-37
akcept.ru
Instagram, «ВКонтакте», FaceBook

Фото: freepik.com

162

Рубрики :

Регионы: Новосибирская область

Теги : финансы вклады банки Банк Акцепт


0
0
Новости Сибири

Новостройки Новосибирска

Потребление электроэнергии в Сибири увеличилось на 2,6 %

06/08/2021, 11:39

Контрабандисты пытались вывести в Китай нефрит почти на 400 млн рублей

05/08/2021, 17:49

На границе с Кемеровской областью задержана колонна из трех тралов с разобранными белазами

05/08/2021, 17:12

Актуальный разговор

Новости компаний

«Борьба между участниками телеком-рынка идет за пользователей сети 4G»

Все материалы
Лента новостей

ЦУР дублирует облминздрав

06/08/2021, 17:24

Владимир Литвинов: Мы инвестируем в будущее

06/08/2021, 17:12

У новосибирцев растет просрочка по кредитам

06/08/2021, 17:11

В Новосибирской области одобрены первые 200 заявлений на кешбэк за детские путевки

06/08/2021, 16:23
INFOPROTV: РЫНКИ • ЛЮДИ • МНЕНИЯ

Светлана Смиренко: «Самое ценное — обратная связь»
1/08/21, 10:05

Новости компаний

Банк Уралсиб повысил ставки по вкладам в рублях

06/08/2021, 10:01

Сотрудничество застройщиков и энергетиков – залог развития региона

06/08/2021, 09:00

ВТБ: объем автокредитов в Новосибирской области вырос на треть

05/08/2021, 17:06

Компании МСБ могут рефинансировать кредит в Банке «Левобережный» без справки о ссудной задолженности из другого банка

05/08/2021, 16:49

В правительстве РФ активно обсуждают очередное повышение налогов, чтобы ежегодно собирать в казну дополнительные 400 млрд. рублей. А Вы поддерживаете такую инициативу правительства?

Просмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...

Экономика

Новости Новосибирска

Эксперты новосибирского ИТ-рынка: Использовать данные Big Data для увольнения — бесчеловечно

На сколько подорожает чашка кофе в кофейнях?

Новосибирское правительство пытается сохранить торговую сеть в отдаленных районах

Новая программа «бесплатной» газификации: кого ударит по карману?

Плюс ещё одна школа по концессии

Финансы

Новости Новосибирска

«Большинство инвесторов имеет смутное представление о том, как устроена биржа»

В Новосибирской области одобрены первые 200 заявлений на кешбэк за детские путевки

«Большинство инвесторов имеет смутное представление о том, как устроена биржа»

В Новосибирской области снизилась просрочка по ипотеке

50 тысяч рублей получат работодатели региона за каждого трудоустроенного безработного

Политика

Новости Новосибирска

Экс-глава района о «своих» агитавтобусах: другим можно, мне нельзя?

Лидер новосибирских навальнистов «впрягается» за лидера коммунистов

Экс-чиновника заподозрили в незаконном использовании муниципальных автобусов

Наблюдать за избирательными участками можно будет через соцсети

В облизбиркоме назвали самый скандальный округ будущих выборов

Недвижимость

Новости компаний

Владимир Литвинов: Мы инвестируем в будущее

Можно ли назвать Новосибирск современным и стильным городом?

Первый дом ЖК «Акация на Лежена» получил разрешение на ввод в эксплуатацию

В Новосибирске вырос спрос на долгосрочную аренду

На улице Нарымской на месте старых бараков появится новый жилой комплекс

Технологии

Новости Новосибирска

Шойгу в Новосибирске проверил тяжелый беспилотник «Охотник»

Институт СО РАН внедрил скоростной Wi-Fi 6 при поддержке Huawei

В Новосибирской области запустили интерактивную карту ограничений по COVID-19

Графеновые нанотрубки сделали киберпротезы рук чувствительными к сенсорным экранам

На банкноте в 200 рублей будет антисептическая защита

Телекоммуникации

Новости компаний

«Борьба между участниками телеком-рынка идет за пользователей сети 4G»

МегаФон запустил сервис для анализа эмоциональной окраски разговоров

Tele2 не откажется от «других правил» при новом генеральном директоре

Мобильная связь стала менее доступной

Год в цифре: голос новосибирцев уходит в LTE

Агропром

Новости Новосибирской област

Новосибирская область отправила за рубеж почти 300 тысяч тонн сельскохозяйственных культур

Почему выросла цена на овощи в новосибирских магазинах?

Фабрику депутата Заксобрания не пускают в банкротство

У производителей практически закончилась гречка

Новосибирская область снова претендует на грант для развития научно-образовательного центра

Транспорт

Новости Новосибирска

1 августа в Новосибирске запустят новый речной маршрут

Пандемия заставила новосибирцев в 8 раз чаще ездить на такси

Для «Городской электрички» рядом с НГУ откроют новую остановку

Документы для получения инфраструктурных кредитов нужно подготовить до ноября

Травников планирует обратиться с проектом городской электрички в правительство РФ

Медицина

Новости Новосибирска

В Новосибирске пять ковидных госпиталей вернутся к плановой работе

Коронавирус: как быстрее попрощаться с его последствиями?

В Новосибирске закроется один из ковид-госпиталей

В Новосибирскую область поступила первая партия вакцины «Спутник-Лайт»

Графеновые нанотрубки сделали киберпротезы рук чувствительными к сенсорным экранам

Авто

Авто

В регионе выросли продажи подержанных кроссоверов и внедорожников премиальных брендов

Выдача автокредитов в Новосибирской области выросла на 69%

Продажи подержанных автомобилей премиум-сегмента выросли на 68%

Названы самые популярные подержанные автомобили на вторичном рынке в регионе

С 1 июля дилеры Lada поднимут цены на все модели бренда

Туризм

Новости туризма

На берегу Берди появится свой мини-Алтай со сплавами и глэмпингом

Новосибирской туротрасли нужно свое министерство

Доминикана заинтересована в сотрудничестве с новосибирскими фармацевтами и аграриями

Куда пускают привитых «Спутником V» россиян

Обновленный список ограничений и требований к путешественникам по России

Общество

Новости Новосибирска

ЦУР дублирует облминздрав

У новосибирцев растет просрочка по кредитам

В Новосибирской области одобрены первые 200 заявлений на кешбэк за детские путевки

Сергею Шойгу рассказали об утечке кадров и мозгов из Сибири

Ученые новосибирского Академгородка хотят расширить сотрудничество с Минобороны

Стиль жизни

Новости Новосибирска

VIP-club объединяет несколько поколений

«Мира Парк» открылся в Новосибирске. Пока в техническом режиме

Объединение VIP-сlub открывает новые тренды современного мира

Большинство салонов Новосибирска застряло в 90-х

Впервые состоялся турнир по игре в кёрлинг среди команд общественного объединения «VIP-club»

Подписка на новости

* обязательные поля


×
×
Август 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июл    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×







×
Наверх в Новости Новосибирска