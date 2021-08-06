В Банке Акцепт снова выросли ставки по вкладам!

В банке произошел мощный рост ставок по вкладам физических лиц в рублях! Теперь клиенты могут вложить сбережения с максимальной выгодой – по ставке до 7,5% годовых. Поэтому, если вы давно хотели открыть вклад, но не знали где это сделать, то самое время обратиться в Банк Акцепт!

Наиболее выгодные предложения по вкладам в рублях:

Новые возможности – до 7,5% годовых

Выгодный – до 6,4% годовых

Пенсионный – до 6,3% годовых

Максимум – до 5,9% годовых

Преумножьте свои сбережения в Банке Акцепт безопасно и выгодно!

Подробности по телефону: 8-800-100-27-37 и на akcept.ru

Акционерное общество «Банк Акцепт»:

ул. Советская, 14

пл. Маркса, 7

пр. Дзержинского, 14/3

ул. Б. Хмельницкого, 60/2

ул. Титова, 31

ул. Героев Труда, 18/2

Краснообск, ул. Центральная, 2Б

Бердск, ул. Островского, 53/1

Искитим, ул. Комсомольская, 19Б

Куйбышев, ул. Папшева, 4

тел. 8-800-100-27-37

akcept.ru

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