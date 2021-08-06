В Новосибирске резко вырос спрос на конвергентные тарифы услуг связи

МТС зафиксировала рост популярности конвергентного тарифа, включающего сразу несколько услуг: в июле 2021 года количество новосибирских абонентов, пользующихся пакетными тарифами, выросло в 3,2 раза по сравнению с тем же периодом 2020 года.

В июле 2021 года доля подключений пакетных тарифов для семьи превысила 80%, в июле 2020 года этот показатель был менее 40%. Такая популярность — следствие формирования новых потребительских привычек у абонентов Новосибирска и области: приобретать несколько услуг у одного провайдера намного выгоднее и удобнее. Семейные тарифы позволяют объединить на одном лицевом счете не только ТВ и домашний интернет, но и возможность разделить пакет минут, SMS, мобильного интернета с членами семьи. Годовая экономия за счет пакетного пользования составляет в среднем от 8 000 рублей.