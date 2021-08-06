ЦУР дублирует облминздрав

За первую половину 2021 года существенно выросло количество обращений новосибирцев через Центр управления регионом (ЦУР) по «коронавирусной» тематике. Особый пик в региональном правительстве отмечают за последний месяц — «ковидных» запросов стало на 9,5 тысяч больше, чем было ранее.

— Вопросы задают по наличию вакцины, записи в лист ожидания, доступу к дневнику самонаблюдения, сертификату прививки, — сообщают в правительстве. — Удовлетворенность жителей ответами варьируется в пределах 86%-88 %. Это среднее значение, которое зависит от оценок пользователей на портале госуслуг и соотношения позитивных и негативных комментариев в соцсетях. Так, по итогам второго квартала 2021 года отрицательных отзывов на ответы органов власти в соцсетях было оставлено 136, а положительных — 590.

Помимо «ковидных», в ЦУР обращаются и по более приземлённым вопросам. По словам директора центра Ольги Соболевой, скорость решения каждого из них зависит от степени «глобальности» обращения.

— Если мы говорим о соцсетях, это могут быть считанные часы, — рассказывает директор центра, — если проблема не глобальная: расчистить снег, убрать мусор, закрыть люк. Но есть вопросы, которые так быстро не решаются — которые требуют общественных слушаний, пересмотра бюджета, структурных изменений в органах власти. Их наши специалисты отправляют в профильные ведомства и по мере возможности оказывают содействие.

При этом до сих пор остаётся без ответа вопрос, который ранее корреспондент Infopro54 задавал Ольге Соболевой и теперь уже бывшему министру цифрового развития области Анатолию Дюбанову: если обращения приходится всё равно направлять в профильные подразделения, то какой смысл был в создании отдельной структуры, параллельно принимающей обращения, вместо мобилизации уже имеющихся в них специалистов под соответствующий функционал? То же самое касается и вопросов «ковидных», решение которых целиком и полностью находится в компетенции областного Минздрава.

По информации правительства Новосибирской области, с 1 по 31 июля Центр управления регионом Новосибирской области отработал 32,4 тыс. сообщений. Всего с момента открытия 26 ноября 2020 года координационный центр отработал около 93 тысяч обращений граждан.

Центр управления регионом создан и начал функционировать в Новосибирской области 26 ноября 2020 года в соответствии с поручением президента РФ от 1 марта 2020 года.