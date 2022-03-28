В Банке «Левобережный» можно дистанционно оформить банковскую гарантию за 1 день

Юридическим лицам и ИП, у которых заключено рамочное соглашение с банком, для оформления гарантии достаточно подать заявку в ОНЛАЙН-офисе и прикрепить подтверждающие документы. Бумажный экземпляр гарантии будет готов в течение 1 рабочего дня.
Напомним, что в Банке «Левобережный» можно оформить любые виды гарантий:
По вопросам оформления банковских гарантий обращайтесь к персональному менеджеру, по телефону 8-800-3333-555 и в офисы Банка «Левобережный» (ПАО). Адреса и режим работы можно уточнить на сайте.
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Фото предоставлено пресс-службой банка
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