В Банке «Левобережный» можно дистанционно оформить банковскую гарантию за 1 день

Юридическим лицам и ИП, у которых заключено рамочное соглашение с банком, для оформления гарантии достаточно подать заявку в ОНЛАЙН-офисе и прикрепить подтверждающие документы. Бумажный экземпляр гарантии будет готов в течение 1 рабочего дня.

Напомним, что в Банке «Левобережный» можно оформить любые виды гарантий:

обеспечения обязательств (часто применяется как подтверждение платежеспособности покупателя или как инструмент воздействия на покупателя при неисполнении им контрактных условий);

возврата авансового платежа (используются в качестве обеспечения выполнения обязательств поставщиком товаров/работ/услуг в случае их предоплаты);

покрытые (выпускаются банком при предоставлении денежных средств, покрывающих сумму гарантии, которые списываются со счета принципала и блокируются на отдельном счете до истечения срока гарантии);

непокрытые (без предоставления денежного покрытия);

таможенные (для обеспечения уплаты таможенных платежей).

По вопросам оформления банковских гарантий обращайтесь к персональному менеджеру, по телефону 8-800-3333-555 и в офисы Банка «Левобережный» (ПАО). Адреса и режим работы можно уточнить на сайте.

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