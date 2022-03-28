В мэрии Новосибирска сдвинули конкурс по концессии на остановки на полтора месяца

Изменены сроки подачи заявок на участие в открытом конкурсе на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов дорожного сервиса на территории города Новосибирска. В связи со сложившейся экономической ситуацией необходимо дать больше времени потенциальным инвесторам для адаптации к изменившимся условиям и принятия обоснованного решения, сообщила пресс-служба мэрии.

Прием заявок на участке в конкурсе идет с 11 февраля. Завершится — 13 мая. Первоначально планировалось, что комиссия закончит принимать заявки 28 февраля. Конверты с заявками на участие в конкурсе теперь будут вскрыты на заседании конкурсной комиссии 16 мая (Ранее 29 марта. — Ред.).

Конкурсные предложения будут приниматься с 23 мая по 15 августа (Ранее до 1 июля. — Ред.). Конверты с конкурсными предложениями будут вскрыты на заседании конкурсной комиссии 15 августа. Соглашение с победителем мэрия планирует подписать в течение 30 рабочих дней со дня направления победителю конкурса решения о заключении концессионного соглашения, проекта концессионного соглашения и копии протокола о результатах проведения конкурса.

Напомним, в рамках соглашения концессионер должен установить 210 остановок общественного транспорта двух типов: первый — 140 навесов, второй — 70 навесов с павильонами для оказания услуг дорожного сервиса. Кроме того, для размещения единого пункта управления (ЕПУ) остановками планируется реконструировать помещение по адресу: проспект Дзержинского, 79. Обязательный объем инвестиций — не менее 395 млн рублей. Срок действия концессионного соглашения — 15 лет.

Первоначально, остановки по концессии планировалось установить на «гостевых маршрутах» Новосибирске в преддверии Молодежного чемпионата мира по хоккею. Однако, в связи со спецоперацией России на Украине и введением против нашей страны международных санкций, проведение чемпионата в Новосибирске было отменено.

Малому бизнесу мэрия планировала предложить устанавливать остановки по инвестиционным договорам.