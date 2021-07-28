Выдача автокредитов в Новосибирской области выросла на 69%

За полгода на покупку авто россияне одолжили у банков 433 млрд рублей – на 85% больше, чем за первые шесть месяцев 2020 года, сообщает «Объединенное кредитное бюро». По сравнению с аналогичным периодом 2019 года объем выдач автокредитов вырос на 65%. Таким образом, выдачи как в количественном выражении, так и по объему превосходят не только слабые (из-за локдауна) показатели прошлого года, но и рекордные показатели 2019 года.

Средний размер автокредита в первом полугодии составил 1,035 млн руб. С января по июнь он увеличился на 148 тыс руб – с 927 тыс руб до 1,075 млн руб.