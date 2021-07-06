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В Банке «Левобережный» выросли ставки по срочным вкладам

  • 06/07/2021, 14:34
Условия улучшились сразу по трем продуктам: «Капиталъ», «Копилка+» и «Любимый».

Новости компанийТакже продолжает действовать сезонный вклад «Забота». Банк предлагает вклады конкретно под вашу жизненную ситуацию: на срок от полугода до 2 лет, с возможностью пополнения, частичного снятия и льготного досрочного расторжения. Например, вклад «Копилка+» можно открыть на 6 месяцев под 5,25% годовых, на 9 – под 5,5% или на 12 месяцев – под 6%. Сумма первоначального взноса – всего от 5 тысяч рублей. Вклад можно пополнять суммами от 3 тысяч рублей. Дополнительные взносы не принимаются последние 90 дней. Банк выплачивает проценты каждые 3 месяца. Если их не расходовать, то они будут увеличивать сумму вклада. Открыть вклад «Копилка+» можно в интернет-банке, мобильном приложении BL-online или любом офисе Банка «Левобережный».

Если вы хотите вложить от 30 тысяч рублей на срок до 1,5 лет, то вам подойдет вклад «Капиталъ». Ставка по нему зависит от срока и способа размещения. При открытии вклада в интернет-банке или мобильном приложении:

  • ставка составит 6% годовых за первые 90 дней;
  • 5,75% – с 91 по 180 день;
  • 5,5% – 181-270 дней;
  • 5,25% – 271-360 дней;
  • 5% – 361-450 дней;
  • 6% – с 451 по 540 день.

Оформив вклад в офисе банка, вы будете получать доход по ставкам на 0,25% меньше от указанных (максимальная – 5,75% годовых). Проценты выплачиваются каждые 90 дней. Дополнительные взносы и расходные операции по вкладу «Капиталъ» не предусмотрены.

При наличии суммы от 50 тысяч рублей можно оформить вклад «Любимый». Для пенсионеров, получающих выплаты из ПФР на счет или вклад в Банке «Левобережный», а также для клиентов, открывших вклад онлайн, ставка составит 5,5% годовых при размещении средств на 1 год, 6% – на 1,5 года и 6,5% годовых – на 2 года. Для тех, кто оформит вклад в офисе, ставка будет ниже на 0,25%. Выплата процентов осуществляется ежемесячно на отдельный банковский счет клиента, с возможностью их снятия до конца срока вклада, но без возможности пополнять сумму первоначального взноса.

Также вы можете воспользоваться новым предложением банка и открыть сезонный вклад «Забота». Минимальная сумма – 30 тысяч рублей, без возможности пополнения и снятия, срок – полгода, ставка – 6% годовых. Доход выплачивается по окончании срока вклада. Для оформления воспользуйтесь интернет-банком или приложением BL- online либо обратитесь в любой офис Банка «Левобережный» (ПАО). Единая справочная служба: 8-800-3333-555.

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Фото предоставлено пресс-службой банка

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Регионы: Сибирь

Теги : финансы новости бизнеса вклады банки Банк Левобереный


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