УФАС будет следить за ценами в Новосибирске во время чемпионата мира по хоккею

В Минпромторге региона прошло заседание рабочей группы, где обсуждались вопросы подготовки мест торговли, общественного питания и размещения гостей, которые приедут в Новосибирск на Молодежный чемпионат мира по хоккею-2023.

Представители УФАС напомнили участникам регионального рынка, что федеральным законом «О защите конкуренции» установлен запрет на согласованные действия компаний-конкурентов, если в совокупности они занимают 20% рынка, а по отдельности — 8%. Речь идет о таких действиях, как установление или поддержание цен (тарифов),

скидок, надбавок и наценок. Также запрещаются соглашения между хозяйствующими субъектами, осуществляющими продажу и приобретение товаров на одном товарном, если договоренности приведут к росту\ поддержанию цен.

— Цена за оказанную услугу или товар должна складываться из сложившихся рыночных отношений, корреляции спроса и предложения, себестоимости услуги и здоровой конкуренции между игроками рынка, а не путем сговора, — цитирует пресс-служба управления заместителя руководителя, начальника отдела контроля государственного оборонного заказа УФАС Дмитрия Сухоплюева.

Напомним, Молодежный чемпионат мира по хоккею пройдет в Новосибирске в начале 2023 года.