Всего два дня после дня рождения прожил боец СВО из Куйбышевского района

В Куйбышевском районе простятся с 34-летним погибшим в зоне СВО отважным бойцом. Известно, что трагедия случилась 22 сентября 2023 года, через 2 дня после дня рождения бойца.

― Варис Аюпов родился 20 сентября 1988 года в ауле Шагир Куйбышевского района. В родном ауле окончил школу, затем поступил в ПУ № 8, где получил профессию мастера строительно-отделочных работ. Проходил службу по призыву в Вооруженных силах Российской Федерации в артиллерийских войсках. Проживал в деревне Бадажки Барабинского района, трудился на деревообрабатывающем предприятии, ― рассказали в администрации Куйбышевского района.

Односельчане отзываются о Варисе как о добром, отзывчивом и порядочном человеке.

― Аюпов принял самостоятельное решение участвовать в специальной военной операции. Считал делом чести служить Родине и выполнил свой воинский долг до самого конца, ― добавили в администрации.

Прощание с героем прошло 2 октября в здании местной школы.