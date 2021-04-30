В Барнауле, Красноярске и Томске пройдут бесплатные семинары для экспортеров в КНР

Мероприятия будут интересны в первую очередь руководителям компаний, ведущих ВЭД, специалистам служб ВЭД и логистики, бухгалтерам, совершающим внешнеторговые сделки. Участники семинара узнают о:

нюансах, которые нужно учесть при регистрации компании для ведения бизнеса в Китае;

финансовых инструментах, минимизирующих риски и потери;

алгоритме выхода на китайский рынок;

реальных кейсах российских производителей, работающих с Китаем;

действиях при возмещении НДС;

кейсах по налоговой проверке 2021 года.

Спикеры – патентный поверенный РФ, руководитель практики по интеллектуальной собственности Юлия Буренкова, управляющий партнер SkyLex Group (КНР) в РФ Сергей Кулешов, член Президиума новосибирского отделения «Опора России», руководитель комитета «Международная кооперация и экспорт» Ольга Корпачева. В Красноярске дополнительно выступит руководитель местного представительства Российского экспортного центра Александр Звездов с презентацией об инструментах господдержки экспортеров.

Семинары пройдут:

18 мая в Барнауле с 12:30 до 16:30: ул. Короленко, 51, конференц-зал «Сибирская медиагруппа» (2-й этаж);

3 июня в Красноярске с 13:00 до 16:45: ул. Молокова, 37, конферец-зал Hilton Garden Inn;

17 июня в Томске в 13:00-16:30: ул. Московский тракт, 12 (3 этаж).

Ознакомиться с программой каждого мероприятия можно по ссылке. Обязательна регистрация: подайте заявку на участие в семинаре в Барнауле, Красноярске или Томске на сайте банка. Количество участников ограничено. Подробности уточняйте в валютном управлении Банка «Левобережный» (ПАО) по телефону: 8-800-3333-555 (доб. 6019).