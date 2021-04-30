В Барнауле, Красноярске и Томске пройдут бесплатные семинары для экспортеров в КНР

Мероприятия будут интересны в первую очередь руководителям компаний, ведущих ВЭД, специалистам служб ВЭД и логистики, бухгалтерам, совершающим внешнеторговые сделки. Участники семинара узнают о:
Спикеры – патентный поверенный РФ, руководитель практики по интеллектуальной собственности Юлия Буренкова, управляющий партнер SkyLex Group (КНР) в РФ Сергей Кулешов, член Президиума новосибирского отделения «Опора России», руководитель комитета «Международная кооперация и экспорт» Ольга Корпачева. В Красноярске дополнительно выступит руководитель местного представительства Российского экспортного центра Александр Звездов с презентацией об инструментах господдержки экспортеров.
Семинары пройдут:
Ознакомиться с программой каждого мероприятия можно по ссылке. Обязательна регистрация: подайте заявку на участие в семинаре в Барнауле, Красноярске или Томске на сайте банка. Количество участников ограничено. Подробности уточняйте в валютном управлении Банка «Левобережный» (ПАО) по телефону: 8-800-3333-555 (доб. 6019).
Фото предоставлено пресс-службой банка
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