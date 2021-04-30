В Новосибирске пройдут испытания теплосетей: график 2021 года

Отключения горячей воды в городе закончатся уже 20 июля — по окончании тринадцатого этапа. Гидравлические испытания и капремонт теплосетей позволяют последние два года снижать количество отключений тепла в отопительный сезон.

План испытаний

С 11 мая СГК планирует начать проверку тепловых сетей Новосибирска на прочность и плотность повышенным давлением воды.

29 апреля представители СГК приняли участие в профильной рабочей группе в мэрии города — на мероприятии предварительно определена дата завершения отопительного сезона 2020-2021 годов: 5 мая.

Ранее городские власти утвердили график гидравлических испытаний, включающий 14 периодов продолжительностью от восьми до двенадцати дней каждый (подробнее — в таблице ниже). Самая крупная по объемам работ зона испытаний — на теплосетях от ТЭЦ-5: станция снабжает теплом порядка 35% потребителей Новосибирска.

Финальный, четырнадцатый этап испытаний — на тепломагистрали, выводящей теплоноситель с ТЭЦ-2, пройдет без отключений: абонентам горячая вода будет подаваться от другой тепломагистрали. Таким образом, после 20 июля — по завершении тринадцатого этапа, отключений горячей воды, связанных с проведением испытаний, не будет.

Карта этапов проведения испытаний и список улиц — на портале СГК Онлайн.

Также запланированы гидравлические испытания теплосетей шестнадцати ведомственных и двадцати четырех котельных, которые находятся в эксплуатации СГК. Периоды проведения опрессовки — от одного до двух дней с 11 мая по 10 июня.

Компания приносит жителям Новосибирска извинения за временные неудобства и просит с пониманием отнестись к необходимости проведения проверки теплосетей. ­­

Температура воды в трубах в период испытаний безопасна для человека, так как не превышает +40 °С. Тем не менее, горожанам нужно соблюдать меры предосторожности, в частности, не заходить за ограждения, где идет ремонт, не подходить близко к месту разлива воды.

Также небезопасно оставлять машины вблизи мест, где проходят теплотрассы — на период испытаний СГК разместит там соответствующие предупреждения.

При обнаружении повреждений, выхода воды на поверхность, открытых люков на тепловых камерах просьба сообщать по телефонам:

8 (383) 289-01-47 — начальник смены теплосетевого подразделения СГК;

051 — единая диспетчерская служба мэрии Новосибирска.

Эффективность «гидравлики»

Последние два года СГК удается снижать количество отключений теплоснабжения потребителей осенне-зимний период — в том числе за счет качественного проведения гидравлических испытаний.

«По предварительным итогам отопительного сезона 2020-2021 годов, в Новосибирске было отключено 8 841 объектов в Новосибирске — это на 17% меньше, чем в прошлом году. Снизить число повреждений на тепломагистралях в отопительный сезон, во многом, удалось за счет капремонтов магистральных теплосетей и качественных гидравлических испытаний, которые мы проводили в 2019 и в 2020 годах», — отметил на прошлой неделе директор Новосибирского филиала СГК Андрей Колмаков в разговоре с представителями общественности и СМИ.При этом глава филиала подчеркнул, что это не уменьшает актуальность перекладки ветхих теплосетей.

Годом ранее, в отопительный сезон 2019-2020 годов, снижение числа отключений тепла составило 20% в сравнении с предыдущим осенне-зимним сезоном.

В периоды отключения горячего водоснабжения СГК устранит все выявленные повреждения. Всего в этом году в текущий ремонт в Новосибирске СГК планирует вложить 262 млн рублей, что на 6% больше, чем в 2020 году. Тогда в рамках устранения дефектов сотрудники СГК заменили суммарно около 29 км трубопроводов. Объем средств на текущий ремонт прирастает ежегодно — это связано с износом коммуникаций.

Одновременно с проведением испытаний, подрядчики СГК приступят к выполнению капитального ремонта на восьми участках теплотрасс. В 2021 году СГК заменит в Новосибирске магистральные трубопроводы общей протяженностью почти 2 км на сумму 229 млн рублей. Это 3 участка — на левом берегу, 4 — на правом берегу, один — в дамбе Октябрьского моста.