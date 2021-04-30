К 9 мая более 33 тысяч ветеранов получат выплату в размере 10 тысяч рублей

Более 33 тыс. участников и инвалидов Великой Отечественной войны (ВОВ) получат выплаты ко Дню Победы в размере 10 тыс. рублей. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на данные Пенсионного фонда РФ (ПФР).

По информации издания, 33,2 тыс. россиян, принимавших непосредственное участие в ВОВ и в настоящее время проживающих на территории РФ и Прибалтики, смогут получить эти выплаты в 2021 году.

Как уточнили в ПФР, выплаты ветераны получат одновременно с пенсией. Эти средства перечисляются в соответствии с указом президента РФ «О ежегодной денежной выплате некоторым категориям граждан к Дню Победы», который был подписан в 2019 году.