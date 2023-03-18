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В Барнауле на территории бывшего моторного завода построят новое производство

  • 18/03/2023, 14:05
В Барнауле построят новое производство
Инвестор выпускает гусеничную и колёсную технику для лесной промышленности и сельского хозяйства.

ООО Завод «Алтайлесмаш», выпускающее гусеничную и колёсную технику для лесной промышленности и сельского хозяйства, намерено возвести несколько производственных зданий и административных корпусов на пр. Космонавтов в Барнауле. Об этом сообщает «Алтапресс».

Площадь участка составляет 10 га. Здесь запроектированы шесть строений: проходная, административно-бытовой корпус, основной производственный корпус, литейное производство, перспективное производственное здание и склад готовой продукции.

В административном блоке предусмотрена столовая, гараж, охрана, раздевалки, душевые, прачечная, медицинский кабинет, гостевая, комната отдыха, ресепшен, кабинеты, конференц-зал.

В основном производственном здании планируется разместить несколько цехов: агрегатный, сварочный, малярный, сборочные, а также участок раскроя материала, мастерские, зоны отдыха, курительные, ремонтная, склады. В двух отдельных зданиях — только литейное производство и склад готовой продукции.

Также зарезервировано место для перспективного производства – на нем предполагается одноэтажное здание площадью 16 тыс. кв. метров.

На объекте запроектировали первые три здания в единых стилистике и цвете, но в разных материалах — чтобы разнообразить застройку и для удобной навигации. Основной офис будет кирпичным, литейных цех — металлическим и третье здание — с деревянным фасадом. Строения украсят подсветкой, а территорию — клумбами и пешеходными фонтанами.

Стройку будут вести с очерёдностью: сначала компания возведёт склад, затем — административно-бытовой корпус и потом — производственные площади. Лейтмотивом проекта стала модульная сетка, которая «расчленила» участок и фасады на части. Сверху территория будет напоминать шахматную доску.

Общую сумму затрат директор «Алтайлесмаша» Евгений Куксин оценил в 1 миллиард рублей. Планируется использовать как собственные средства предприятия, так и привлекать кредитную поддержку от краевых и федеральных властей.

ООО Завод «АЛТАЙЛЕСМАШ» — промышленное предприятие по серийному производству и продаже гусеничной техники, запасных частей для различных отраслей промышленности — лесной, нефтегазовой, геологии, энергетики, в т.ч. для предприятий по строительству и ремонту высоковольтных линий электропередач, магистральных трубопроводов и др. За 2019 год «Алтайлесмаш» продал потребителям 110 единиц техники,  в прошлом году — 156 машин. В 2022 году планирует выпустить около 200 единиц техники.

 

Ранее редакция сообщала о том, что тренды алкогольного рынка в 2023 году.

Фото с сайта ООО Завод «Алтайлесмаш»

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Рубрики : Бизнес

Регионы: Алтайский край

Теги : производство гусеничной и колесной техники АЛТАЙЛЕСМАШ расширяет производство


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