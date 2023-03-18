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Определился дилер завода «Москвич» в Омске

  • 18/03/2023, 15:23
Автор:
Дилер завода Москвич
Автомобили бренда теперь продаются в четырех сибирских городах.

Автохолдинг «КЛЮЧАВТО» стал официальным дилером отечественного автомобильного бренда «Москвич» в Омске. На данный момент в автоцентре представлены автомобили модели Москвич 3 стоимостью от 1 970 000 руб. (механическая коробка передач) и от 2 035 000 руб. (автоматическая коробка передач). Также в скором времени в ДЦ можно будет купить электромобиль Москвич 3 е стоимостью от 3 500 000 руб.

Шоу-рум ДЦ вмещает не меньше 5 демонстрационных автомобилей. Общая площадь шоу-рума составляет 390 кв. м. Сервисная зона обладает современными сервисными мощностями, полным комплектом оборудования и специнструментом, как для автомобилей с ДВС, так и для электромобилей. Также локация обеспечена собственным кузовным производством, что позволяет осуществлять восстановительный ремонт.

Напомним, кроссовер «Москвич 3» — это перелицованная версия китайской модели JAC JS4. Переднеприводные автомобили с ДВС получили 1,6-литровые «атмосферники» мощностью 109 л.с.

 

Ранее редакция сообщала, что автомобили возрожденного российского бренда в Сибири можно купить в Новосибирске, Красноярске, а также в Кемерово

Фото пресс-службы компании

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Рубрики : Бизнес

Регионы: Сибирь Омск

Теги : дилер завода Москвич


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