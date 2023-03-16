Тренды алкогольного рынка в 2023 году

В 2022 году алкогольный рынок в России трансформировался: уход ряда зарубежных брендов отразился на ассортименте товаров и обусловил изменение покупательских предпочтений. Тем не менее индустрия алкогольных напитков стала единственной среди основных групп FMCG, которой удалось добиться роста натуральных продаж по итогам года. Об этом говорится в исследовании NielsenIQ Россия.

По данным экспертов компании, в 2022 году производство некоторых алкогольных напитков сократилось в связи с логистическими трудностями и уходом части зарубежных брендов. Подобное вымывание ассортимента в алкогольной индустрии удалось частично компенсировать — отчасти благодаря возросшему числу локальных товаров на полках магазинов России.

В 2023 году фокус на локализацию продолжит активно трансформировать рынок — в алкогольной индустрии важным примером для этого тренда стал джин, где в борьбе между импортным и местным выиграли отечественные производители. По итогам 2022 года в топ-10 новых растущих брендов джина вошли сразу 8 отечественных игроков (локальные бренды оказались дешевле зарубежных аналогов). Появился 31 новый бренд (19 локальных новых брендов), 1 бренд с продажами более 100 млн рублей, а у 17 брендов продажи составили более 1 млн рублей.

Также значимым примером локализации стала категория пива: в 2022 году продажи импортных брендов резко замедлились, и тренд изменился на противоположный. Ассортимент местной продукции расширился, а ее доля натуральных продаж по итогам года составила почти 70% в категории.

— По итогам 12 месяцев почти половина ассортимента пива в рознице (48,1%) представлена отечественными марками — рост представленности локального пива наблюдался в каждом месяце, начиная с апреля. В то же время среднее число SKU импортного пива на протяжении года значительно сокращалось, — отмечает Илья Смирнов, менеджер по работе с клиентами NielsenIQ Россия.

Также произошло переключение на более доступные товары. Потребители все чаще готовы переключаться на товары из среднего и низкого ценового сегмента. А на фоне того, что цены на локальные марки в среднем в два и более раза ниже, чем на импортные,на российском рынке.

В индустрии алкогольных напитков продолжается активный запуск новинок: так, в категории виски, несмотря на общее сокращение числа SKU, за 2022 год появились сразу 77 новых брендов, а в джине доля новинок в обороте категории составила уже 10%. Рост доли ассортимента новых брендов стал более заметен во второй половине года — если в июне 2022 доля новинок составляла только 0,8%, то к декабрю она увеличилась сразу до 5,5%.

В запуске таких товаров заинтересованы как потребители (почти 70% из которых любят пробовать новинки), так и игроки рынка. Однако между ожиданиями покупателей и стратегией игроков существует важное различие — если большинство производителей (71%) намерены выводить на рынок товары в среднем ценовом сегменте и запускать премиальные линейки (27%), то потребители в первую очередь заинтересованы в эконом-товарах.

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