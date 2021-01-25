В Барнауле судят предпринимателя за мошенничество с госконтрактами

Барнаульским следственным отделом на транспорте Западно-Сибирского СУТ СК России завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора коммерческой организации за совершенные им тяжкие экономические преступления в сфере исполнения государственных контрактов путем мошенничества в крупном и особо крупном размерах. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ и ч. 4 ст. 159 УК РФ, сообщили в пресс-службе Западно-Сибирского СУТ СК России.

По версии следствия, в период времени с октября по ноябрь 2018 года обвиняемый, осуществлявший свою деятельность на территории Алтайского края и Республики Алтай, предоставил должностным лицам Новосибирского филиала ФГКУ «Росгранстрой», который занимается оснащением пунктов пропуска через государственную границу РФ современными технологическими средствами, направленными на повышение уровня безопасности государственной границы, увеличение пропускной способности пунктов пропуска, развитие приграничной инфраструктуры, не достоверные сведения о технических характеристиках светильников, установленных им в рамках исполнения государственного контракта на объекте — МАПП Ташанта.

— По основным электрическим и светотехническим параметрам светильники не отвечали предъявляемым требованиям контракта. Своими действиями обвиняемый совершил хищение обманным путем денежных средств в сумме более 1 млн рублей, чем причинил Российской Федерации ущерб в особо крупном размере, — отметили в пресс-службе.

Кроме того, в декабре 2018 года обвиняемый предоставил должностным лицам Новосибирского филиала ФГКУ «Росгранстрой» недостоверные сведения о технических характеристиках стеновых панелей, поставленных им в рамках исполнения двух государственных контрактов по капитальному ремонту объектов — МАПП Кулунда и МАПП Михайловка.

— Стеновые панели не отвечали предъявляемым контрактами требованиям, не отсоветовали покрытие и размеры. Своими действиями обвиняемый совершил хищение обманным путем денежных средств в сумме более 250 тыс. рублей, чем причинил Российской Федерации ущерб в крупном размере, подчеркнули в ведомстве.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным Барнаульским транспортным прокурором обвинительным заключением направлено в Центральный районный суд г. Барнаула Алтайского края для рассмотрения по существу.