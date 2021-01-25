В Новосибирской области налоговая изучает рынок общепита

По информации отдела оперативного контроля УФНС России, в Новосибирской области, работает 4365 объектов общественного питания. В результате анализа, проведенного налоговиками, выяснилось, что 5% от 3 тыс. заведений общепита, работающих на свободном рынке (т.е. без учета ведомственных учреждений), не имеют контрольно-кассовой техники.

— Услуги общепита оказывают не только зарегистрированные предприниматели и организации, но и те, кто работают вне правового поля. В данный момент налоговыми органами региона ведется работа по выявлению заведений общественного питания, которые осуществляют незаконную предпринимательскую деятельность, — уточнил начальник отдела оперативного контроля УФНС России по Новосибирской области Владимир Шаповалов

По его словам, отраслевой проект «Общественное питание» призван побудить участников рынка к повсеместному применению в установленных законом случаях контрольно-кассовой техники, сокращению теневого оборота рынка общественного питания и созданию равных, конкурентных условий бизнеса. В первую очередь в рамках проекта предполагается усилить информационно-разъяснительную работу среди участников рынка, сообщили в пресс-службе УФНС по Новосибирской области

Кроме того, проект нацелен на использование риск-ориентированного подхода при проведении контрольных мероприятий – то есть проверки будут проводиться только в отношении недобросовестных участников рынка. В планы проверок попадают те предприятия, которые продолжают не применять контрольно-кассовую технику и, соответственно, не фиксировать выручку через ККТ в полном объеме.