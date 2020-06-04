«Новосибирскавтодор» готовит иски к двум поставщикам плитки

Двум из трех компаний-поставщиков тактильной тротуарной плитки ОАО «Новосибирскавтодор» предъявит иски за некачественный товар. Речь идет о компаниях ООО «БФТ» и красноярской ООО «Доступная среда». Об этом пресс-служба «Новосибирскавтодора» сообщила в ответ на запрос редакции.

Напомним, что плитка, о которой идет речь, была уложена на Красном проспекте в прошлом году в рамках реализации программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и, как впоследствии заявляли депутаты горсовета Новосибирска, на отдельных участках главной городской улицы не пережила зиму.

Что касается третьей компании-поставщика — ООО «А-бетон НСК», то, как сообщают в «Новосибирскавтодоре», ей удалось избежать судебных тяжб.

— Данная организация признала факт поставки некачественной плитки, — сообщает подрядчик. — Поставила новую в полном объеме.

В ближайшее время ОАО «Новосибирскавтодор» обещало озвучить суммы исков к недобросовестным поставщикам.

— Огромная проблема для нашего региона — это отсутствие качественной тактильной плитки, — сообщает подрядчик. — Объем тактильной плитки, закупленной у поставщиков из центральной России, составил 110 кв. м.

По информации компании, объем дефектной тактильной плитки составил около 60% от общего объема (площадью около 180 кв. м).

По информации мэрии Новосибирска, в 2020 году по программе БКАД запланировано выполнить пять объектов ремонта (четыре участка Бердского шоссе от Матвеевки до границы Новосибирска и ул. Владимировской), два объекта капитального ремонта (участок ул. Большевистской от ул. Добролюбова до мелькомбината и перекресток Бердского шоссе и проспекта Строителей), продолжить реконструкцию трех объектов — въездных зон Новосибирска (ул. 2-я Станционная – ул. Большая, Гусинобродское шоссе и ул. Кедровая), а также отремонтировать 30 объектов за счет местного бюджета.

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