В Бердской ЦРБ новый главврач

Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов представил коллективу Бердской центральной городской больницы нового главного врача— Аллу Дробинскую.

— Алла Николаевна — лучший врач Новосибирской области. Уверяю бердчан, что не нужно сомневаться — у нее все получится, — подчеркнул Константин Хальзов.

Новый главный врач уже приступил к работе: после представления коллективу, Дробинская отправилась с рабочим визитом по всем корпусам и отделениям больницы, чтобы дать общую оценку всем подразделениям организации, говорится в пресс-релизе минздрава.

Алла Дробинская много лет занимала должность заместителя главного врача ГБУЗ НСО «Городская клиническая больница №1» по медицинской части. Кандидат медицинских наук. Заслуженный врач РФ. Врач анестезиолог-реаниматолог высшей квалификационной категории. Лауреат конкурса «Врач года 2003» в номинации «Лучший анестезиолог-реаниматолог». Главный внештатный анестезиолог-реаниматолог родовспоможения МЗ НСО. Член президиума Ассоциации акушерских анестезиологов-реаниматологов России. Доцент кафедры акушерства и гинекологии НГУ. Лауреат номинации «Золотой фонд НГМУ». Автор 78 печатных работ, в том числе 5 монографий. Стаж работы в здравоохранении — 30 лет.

На минувшей неделе уволился предыдущий главврач Бердской ЦРБ Юрий Краморов. Это произошло после проверки, которую в городской больнице провёл первый заместитель губернатора Новосибирской области Юрий Петухов. Как писали бердские СМИ, Петухов остался недоволен ремонтом, проведенным в больнице.

Фото с сайта Ассоциации акушерских анестезиологов-реаниматологов