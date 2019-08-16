Монополии учатся контактировать с обществом

Локацией совещания стала ремонтная площадка на пересечении улиц Мира и Аникина — один из самых крупных объектов, на которых компания ведет работу в этом сезоне. Напомним, на этом участке за последний год было 6 аварийных отключений, в том числе самое крупное в декабре 2018 года — во время сильных морозов. К теплосети подключены 228 объектов, в том числе 171 многоквартирный дом, 8 школ, 15 детских садов, 3 медицинских учреждения и 31 общественное здание. Стоимость капитального ремонта на этом объекте — 28,4 млн рублей.

— Потому он и был выбран, — пояснил Валерий Монастырев, директор ООО «Новосибирская теплосетевая компания» (подразделение ООО «Сибирская генерирующая компания», СГК). — Этапы четко структурированы — это важно, чтобы не парализовать транспортный трафик в значимом транзитном районе. Сделана и линия оптимизации — чтобы не отключать горячую воду на время ремонта магистральной линии нужна запасная. Оптимизационную линию после ремонта разберем, а потом будем использовать на каком-нибудь другом участке.

Всего в сезоне-2019 компания ведет работу на 12 участках магистральных теплосетей общей протяженностью 5,02 км. Это те места, где в последние годы зафиксировано наибольшее количество серьезных дефектов. Все находятся в сложных для ремонта местах: под трамвайными линиями, вблизи железнодорожных путей.

— В этом году мы были нацелены именно на сложные магистральные трубопроводы, поскольку дефекты на них наиболее критичны в холодный период — обуславливают отключение целых районов Напомню, за последние 3 года магистральные сети в Новосибирске не ремонтировались вообще, работы велись только на внутриквартальных. — говорит Антон Баев, директор по теплосетям ООО «Сибирская генерирующая компания» (СГК). — На балансе нашей компании — крупные магистральные сети, а внутриквартальные, разводящие — на балансе муниципалитета. На этих сетях также проводятся работы.

Пять участков совмещены с федеральной программой «Безопасные и качественные автодороги». То есть работы на них энергетики проводят совместно с дорожниками. В целом, в этом году энергетики намерены провести плановые ремонты не менее чем на 22 км трубопроводов. В 2019 году на подготовку сетей к зиме в Новосибирске СГК направит 721 млн рублей, по сравнению с прошлым годом сумма увеличена почти в два раза.

Еще одна примета ремонтного сезона-2019 (помимо концентрации на магистралях) — это применение инновационных технологий. Например, в работе на трех участках магистральных тепловых сетей (улицы Мира, Обская, Фабричная) используются трубы с предустановленной тепловой изоляцией из ППУ, включающей в себя систему оперативно-диспетчерского контроля или так называемые «умные трубы».

— «Умная труба» — это именно новосибирский инновационный продукт, — подчеркнул Антон Баев. — Первооснову делают в Челябинске, из ГОСТовского металла, а «одевается» и «умнеет» труба уже тут, у нас. Она снабжается встроенной линией диспетчерского контроля — кабель ее вводится прямо в изолирующий полимерный массив. Линия позволяет определять намокание изоляции, оперативно делать выводы о наличии дефекта и быстро его устранять. Изолирующее покрытие — из пенополиуретана, внешнее — из прочного пластика, нейтрального к грунту и стойкого к термическим колебаниям. Покрытие и кабель контроля — целевая разработка. Она используется и в водоканальных сетях.

Паспортный срок службы трубы в ППУ-изоляции — 50 лет при соблюдении эксплуатационных правил.

— Конечно, это пока лишь условно-расчетное время, так как технология новая: используется 7-8 лет. Пока эксцессов на таких участках не было — ни нареканий, ни вскрытий, — уточняет Антон Баев. — Срок службы трубы в обычной изоляции из минеральной ваты — 30 лет. ППУ-труба — именно для сложных участков. Например, для тех, где существует большой риск внешней коррозии. Вблизи трамвайных путей трубы более подвержены электрохимической коррозии. Это не значит, что их под путями нельзя прокладывать. Нужно просто специфику учитывать. Использование ППУ-труб — как раз из таких оптимизирующих решений. Идеал — довести долю «умных» труб до максимума, «перешить» ими все потенциально проблемные участки, дабы значительно увеличить долю сетей с безремонтной эксплуатацией.

— Экскурсии на места ремонтов важны, но они не заменят следующего этапа взаимодействия — сухих, угрюмых разборов относительно цифр, фактов по тарифу, — подчеркнул Андрей Гладченко, представитель общественности.

Все эти новации, нюансы и аспекты воочию увидели члены общественного актива Новосибирска, приглашенные на рабочее совещание.

Он также выразил надежду о дальнейшей открытости компании по тарифным решениям с аргументированными обоснованиями.

— Это первый шаг в сотрудничестве энергетиков и гражданского общества, — резюмировал Сергей Дьячков, общественник, управляющий партнер компании DSO Consulting. — Публичная активность у энергетиков получается сейчас неплохо, вы создаете практику контактов с горожанами. Социум становится сильнее, и монополии начинают это понимать. Монополии учатся контактировать с обществом, это на пользу обеим сторонам. В общем, со времен «Сибэко» в лучшую сторону изменилось многое — и парадигма общения, и медийная активность, и эстетика коммуникации. Спасибо за это именно гражданскому обществу.

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