«Спортмастер» открыл распредцентр на Урале

Новый распределительный центр «Спортмастер» площадью 60 тыс кв метров открылся вчера в Екатеринбурге. Он входит в состав логистического хаба компании, созданного в 2016 году. Сегодня он вышел на панируемою мощность. Центр будет обслуживать более 400 специализированных магазинов в Сибири и еще 2 регионах России. При этом скорость обработки и распределения товаров увеличится по сравнению с текущими показателями почти в 3 раза. Уже сейчас до минимума сокращены объемы ручной обработки товаров, что облегчает условия труда и повышает производительность сотрудников хаба, сообщает пресс-служба компании. Благодаря высокотехнологичному оснащению скорость сортировки в распределительном центре составляет 24 000 единиц товара в час, а точность — 99,99%.

— На этапе разработки проекта распределительного центра мы анализировали и учитывали весь передовой мировой опыт в данном сегменте. Одной из ключевых задач для нас стало создание эффективного и надежного объекта с высоким уровнем автоматизации и точности обработки больших объемов товаров. Те решения, которые мы реализовали в центре, позволяют сокращать издержки компании на 20-30% и увеличивать скорость обработки и доставки товара до конечного получателя практически в 3 раза. Это принципиально новый подход к созданию логистической инфраструктуры в регионе, — прокомментировал генеральный директор компании ООО «Спортмастер» Леонид Страхов.

Все внедрённые решения по оснащению логистического центра имеют длительный жизненный цикл, что позволяет компании на годы вперёд гарантированно планировать и масштабировать свою деятельность по обеспечению населения товарами для спорта, туризма, активного отдыха и повседневной деятельности.

Как сообщают СМИ региона, это первый в области логистический центр с высоким уровнем автоматизации. Общий объем инвестиций в строительство и оснащение центра составил около 4,3 миллиарда рублей.

Фото с сайта мэрии Екатеринбурга