В Бийске откроют филиал Сибирского отделения РАН

В мае 2022 года губернатор Алтайского края Виктор Томенко обратился с просьбой создать в Бийске филиал Сибирского отделения Российской Академии наук. 31 января 2023 года на заседании Президиума РАН в Москве эта просьба была одобрена и внесены соответствующие изменения в Устав СО РАН.

Президиум Российской академии наук (РАН) поддержал изменение в Устав Сибирского отделения академии (СО РАН), предусматривающее создания филиала в Бийске Алтайского края. Голосование состоялось на заседании президиума. Большинство проголосовало «За».

Академик Дмитрий Маркович в своем докладе по вопросу внесения изменений в Устав сообщил, что Иркутский филиал СО РАН уже доказал свою эффективность по взаимодействию с региональными властями, по объединению на одной площадке не только членов академии, но и ведущей профессуры университетов, ключевых докторов наук региона. Таким образом, создание еще одного филиала СО РАН в Бийске позволит расширить и упрочить это взаимодействие.

Ранее редакция сообщила о том, что почти 3 миллиарда рублей направили на строительство трехуровневой развязки в Барнауле.