Кабмин продлил возможность производить автомобили без подушек и АБС до июня

Автопроизводителям до 1 июня пролонгировали разрешение выпускать упрощенные модели без ряда популярных опций и с моторами пониженных экологических классов, пишет Autonews.ru.

По данным источники в отрасли, физлицам позволят ввозить машины из-за рубежа без установки системы ЭРА-ГЛОНАСС. Ранее сообщалось, что с 1 февраля такие льготы прекратят свое действие.

В правительстве сообщили также о продлении сроков действия постановления от 12 мая 2022 года № 855 «Об утверждении Правил применения обязательных требований в отношении отдельных колесных транспортных средств и проведения оценки их соответствия».

Постановление в том числе дает разрешение на производство упрощенных моделей автомобилей.

Кроме того, согласно этому же документу, разрешено регистрировать автомобили в ГИБДД без оснащения системой ЭРА-ГЛОНАСС — речь идет только о тех машинах, которые ввозятся физлицами.

Ранее редакция сообщала, что АвтоВАЗ выпускает легковые автомобили только трех цветов из-за дефицита краски.

Фото с сайта Автоваза