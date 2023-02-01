Светлана Грузных стала и.о. замгубернатора Томской области по соцполитике

Глава Томской области Владимир Мазур в среду назначил исполняющей обязанности заместителя губернатора по соцполитике Светлану Грузных, возглавляющую облдепартамент труда и занятости населения. Об этом сообщает пресс-служба обладминистрации.

Отмечается, что Грузных будет исполнять обязанности замгубернатора с 1 февраля до решения кадрового вопроса.

– Непросто одновременно совмещать обязанности начальника департамента и заместителя губернатора. Начальник департамента социальной защиты населения Марина Киняйкина три месяца несла эту ношу. Между тем объем задач в сфере социальной защиты c каждым днем только растет, а в сутках по-прежнему 24 часа, – говорит губернатор.

Ранее сообщалось, что должность заместителя губернатора Томской области по социальной политике была вакантной с 25 октября, когда Мазур принял отставку Алены Левко. Левко уволилась по собственному желанию, решив, что вернется к научной деятельности. И. о. вице-губернатора стала глава облдепартамента соцзащиты населения Марина Киняйкина.

Светлана Грузных родилась в 1975 году в Каргасоке. В 1997 году окончила Новосибирскую государственную академию водного транспорта по специальности «экономика и управление на предприятии (водный транспорт)». Сразу после этого работала в администрации Каргасокского района в должности начальника отдела экономического анализа и доходов управления финансов. В 2010 году Грузных стала заместителем главы Каргасокского района по экономике. А в 2012-м возглавила департамент труда и занятости населения Томской области.

Ранее редакция сообщала о том, что экс-главу сельсовета под Новосибирском осудили за оплату невыполненных работ.