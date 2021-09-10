В Бурятии перед судом предстанут гражданин КНР и гендиректор ООО за контрабанду

Завершено расследование уголовного дела в отношении гендиректора ООО «ЛПК Восток» и гражданина КНР по делу о контрабанде пиломатериалов, сообщает Восточное межрегиональное Следственное управление на транспорте СКР. Фигуранты обвиняются в контрабанде стратегически важных ресурсов в крупном размере, генеральный директор также обвиняется в применении насилия в отношении представителя власти.

По версии следствия, с июня по июль 2020 года гендиректор ООО «ЛПК Восток», действуя по предварительному сговору с гражданином Китая, незаконно вывезли в КНР пиломатериалы на сумму более 1,6 млн рублей.

— При этом в качестве подтверждения законности прохождения товара внесли в таможенные декларации недостоверные сведения о его продавце и производителе, — говорится в сообщении.

Кроме того, обвиняемые пытались вывести с территории РФ в КНР лесоматериалы в объеме свыше 200 куб. м на сумму более 2,4 млн рублей, однако сотрудники таможенного поста Наушки пресекли эту попытку.

12 марта текущего года во время обыска в помещении ООО «ЛПК Восток» генеральный директор, недовольный тем, что в его помещении проводится обыск, несколько раз ударил таможенника.

Уголовное дело, с утвержденным прокурором обвинительным заключением, направлено в Железнодорожный районный суд Улан-Удэ для рассмотрения по существу.