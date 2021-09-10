Проект реставрации «Дома с часами» поддержит областной бюджет

Идею комплексного ремонта многоквартирного дома-памятника поддержали в правительстве Новосибирской области

— Здание уникальное, один из символов Новосибирска. Нужно говорить не о капитальном ремонте, а о реставрации объекта культурного наследия. <…> Надо подготовить очень серьёзное обоснование всего комплекса работ, желательно – с привлечением внебюджетных инвестиций, с участием властей города Новосибирска. Первый шаг, самый серьёзный и срочный – разработка и запуск программы реконструкции этого здания – мы сделаем, — заявил в ходе визита на объект губернатор региона Андрей Травников.

В этом году также планируется завершить разработку проектной документации по комплексному ремонту, реставрации и приспособлению помещений «Дома под часами» для музейных нужд. Министерство культуры Новосибирской области готово предоставить в 2022 году грант в форме субсидии из областного бюджета МАУК «Музей Новосибирска» для создания в закреплённых за музеем помещениях цокольного этажа либо помещениях 1-го этажа дома музея истории новосибирского конструктивизма. О какой сумме идет речь пресс-служба правительства не уточнила.

Муниципалитет Новосибирска давно поднимает вопрос о размещении в «Доме с часами» музея конструктивизма. Все упирается в деньги, необходимые для проведения реставрационных работ, а также в переговоры с собственниками ряда помещений. В настоящее время департамент культуры, спорта и молодёжной политики мэрии города Новосибирска и Музей Новосибирска прорабатывают вопрос с собственником о предоставлении помещений в долгосрочную аренду для создания музея.

Напомним, в апреле на пресс-конференции начальник госинспекции по охране объектов культурного наследия Новосибирской области Елена Медведева сообщала, что в этом году в бюджете региона предусмотрены средства на подготовку проектно-сметной документации и проведение реконструкции «Дома с часами» — 4,6 млн. рублей, но их недостаточно.

— Мы составили «дорожную карту» проекта, сейчас ждем ответы от всех собственников помещений. Есть определенные нестыковки, хочется удовлетворить интересы жильцов, собственников помещений и посетителей памятника истории и культуры, — говорила Медведева.

По мнению инспекции, проект по реконструкции «Дома с часами» должен быть комплексным и масштабным. В него необходимо включить реставрацию смотровой площадки и башни, ремонт механизма часов и помещений.

Объект культурного наследия регионального значения «Дом с часами» – один из лучших образцов конструктивизма в Новосибирске. Здание, построенное в 1932—1934 гг. в последнее десятилетие стало центром туристического притяжения. Мировое общество DOCOMOMO, охраняющее памятники современной архитектуры, признало Дом с часами одним из 800 лучших авангардных построек в мире.