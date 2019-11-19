Рекламодателям
ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
спецПРОекты
Истории успеха

В бюджет Новосибирска заложили рост собственных доходов

При этом зависимость городского бюджета от межбюджетных отношений продолжает расти.
  • 19/11/2019, 10:00
Автор: Евгения Серёгина
В бюджет Новосибирска заложили рост собственных доходов
В качестве еще одного источника пополнения доходной части бюджета в мэрии называют рост собираемости налогов.

В ближайшее время депутаты горсовета Новосибирска приступят к рассмотрению на постоянных комиссиях проекта городского бюджета на 2020-2022 годы. В конце минувшей недели мэр города Анатолий Локоть представил его депутатскому корпусу, выделив несколько основных тенденций в формировании главного финансового документа муниципалитета. Одна из них — заложенный в бюджете рост собственных доходов.

— Возможность нарастить собственные доходы обусловлена темпами роста НДФЛ, а также тем, что с 2020 года для Новосибирска установлен новый норматив отчислений по транспортному налогу — в размере 20% от собираемости,  сообщил мэр.  На 2020 год прогноз по собственным доходам  26,2 млрд рублей. Он выше почти на 1,5 млрд, чем ожидаемое исполнение в 2019 году. Прогноз на 2021 год — 27,4 млрд рублей. Прогноз на 2022 год рассчитан исходя из суммы 26,8 млрд рублей.

При этом, как отметил Анатолий Локоть, в бюджет 2022 года пока не удалось заложить доходную часть от упрощенной системы налогообложения. Это привело к временному снижению расходов по всем ГРБС на 7,5%.

В качестве одного из источников роста доходной части глава города также обозначил средства межбюджетных трансфертов на реализацию на территории Новосибирска ряда национальных проектов: «Образование» (718 млн рублей), «Демография» (1,7 млрд), «Жилье и городская среда» (472 млн), «Безопасные и качественные дороги» (1 млрд). Кроме того, в программу капитальных вложений включены объекты, строительство которых город осуществляет совместно с областным и федеральным бюджетами. Один из них — строительство объектов, обеспечивающих транспортную доступность к многофункциональной ледовой арене для проведения в 2023 году международного Молодежного чемпионата мира по хоккею. На эти цели в 2020 году из областного бюджета выделены более 1 млрд 400 млн рублей: на строительство станции метро «Спортивная», сооружений поверхностного водоотвода, продолжение строительства развязки на площади Лыщинского. По этим же объектам запланированы субсидии на 2021 и 2022 годы.

— Зависимость городского бюджета от межбюджетных отношений продолжает расти с 2015 года, когда нам уменьшили поступления по НДФЛ. Надеемся на увеличение этой суммы в результате взаимодействия с правительством области,  заявил Анатолий Локоть. — Важное направление взаимодействия  решение вопроса выпадающих доходов, образующихся в результате изменения федерального законодательства. До сих пор не предусмотрены изменения, чем эти выпадающие доходы компенсировать. Поэтому наша задача  это поиск путей решения этой проблемы вместе с правительством области.

В качестве еще одного источника пополнения доходной части бюджета в мэрии называют рост собираемости налогов. По словам главы города, в последнее время наблюдается тенденция к сокращению недоимок.

— В условиях недостаточного роста налогов на доходы мы обязаны сосредоточиться на поиске дополнительных резервов,  говорит мэр.  Также ставлю задачу соответствующим подразделениям мэрии: обеспечить дальнейшее взаимодействие с налоговыми органами по повышению собираемости налоговых платежей. За 9 месяцев недоимка по налоговым платежам сократилась на 130 млн рублей.

По мнению депутата Натальи Пинус (независимая депутат), городу необходимо активно участвовать не только в названных, но и в других нацпроектах.

 Нацпроектов всего 12, госпрограмм 78,  говорит депутат.  На них планируется потратить около 27 трлн рублей за 6 лет. Хотелось бы видеть больше этих средств в Новосибирске. Например, в других регионах реализуются нацпроекты «Экология», «Культура». Считаю, что это огромные возможности для нашего города. Хотя я понимаю, что входить в эти программы  обязанность субъекта, уверена, что в этом может сыграть существенную роль активное участие муниципалитета.

По мнению ее коллеги Александра Фельдбуша («Единая Россия»), в преддверии чемпионатов, которые пройдут в Новосибирске, следует обратить внимание на привлекательность города для его будущих гостей.

 К предстоящему Чемпионату мира по хоккею у нас масса вопросов,  говорит Фельдбуш.  К нам поедут туристы. Есть ряд предложений, как для них организовать транспортную политику. Кроме того, есть вопросы и по освещению  на отдельных улицах оно слабое.

Депутат Александр Бурмистров (КПРФ) предлагает некоторые меры по сохранению источников неналоговых доходов — закрепление территории под муниципальными учреждениями, которые перестали функционировать, как примеру, ДК им. К.Цеткин.

 Следует поставить спортивный объект на это место, «застолбить» его за муниципалитетом,  считает депутат. — Стоимость сноса равна стоимости содержания объекта за 5 лет. Но таким образом земельный участок будет сохранен за городом.

По информации мэрии Новосибирска, основные параметры бюджета 2020 года: доходы  49 млрд 146 млн рублей, расходы  50 млрд 346 млн рублей, дефицит — 1 млрд 200 млн рублей. На 2021 год параметры бюджета запланированы с существенным ростом. Доходная часть бюджета планируется на уровне 51 млрд 65 млн рублей (+1 млрд 900 млн рублей к 2020 году). Расходы в 2021 году приблизятся к 52 млрд рублей.

Фото с сайта горсовета 

Популярное с сайта

Завод ЭЛСИБ приступил к отгрузке узлов гидрогенератора для Майнской ГЭС

Завод ЭЛСИБ приступил к отгрузке узлов гидрогенератора для Майнской ГЭС

19/11/2019, 14:14
Всего до 2021 года предприятие поставит три гидрогенератора для гидроэлектростанции.
В «Наукополисе» предложено создать застекленные улицы и рекреационные пространства

В «Наукополисе» предложено создать застекленные улицы и рекреационные пространства

19/11/2019, 13:57
Суммарные затраты на развитие инфраструктуры зоны Наукополиса оценены в размере 430 млрд рублей до 2035 года.
Новосибирская область будет развивать медтуризм с ХМАО

Новосибирская область будет развивать медтуризм с ХМАО

19/11/2019, 12:23
В рамках выставки «ЮграТур 2019» подписано соглашение о взаимодействии.

Актуальный разговор

Ключевые изменения в налоговом законодательстве, которые могут коснутся бизнеса в 2020 году, комментирует партнер юридического агентства «Курсив» Мария Ильяшенко.

«Не думаю, что режим самозанятых будут активно использовать для оптимизации налогообложения»

Все материалы
Новости

Новосибирская область лидирует в округе по количеству эскроу-счетов

19/11/2019, 16:43

Лариса Анисимова: Мы все выполнили в рамках законодательства

19/11/2019, 15:41

В области пройдет масштабный замер ТКО

19/11/2019, 15:23

ИЦиГ СО РАН тестирует лекарство для реабилитации больных после ишемии

19/11/2019, 15:15

НГТУ НЭТИ разработает вузам Алтайского края и Республики Алтай программы развития

19/11/2019, 14:22

Завод ЭЛСИБ приступил к отгрузке узлов гидрогенератора для Майнской ГЭС

19/11/2019, 14:14

В «Наукополисе» предложено создать застекленные улицы и рекреационные пространства

19/11/2019, 13:57

Новосибирская область будет развивать медтуризм с ХМАО

19/11/2019, 12:23

В Новосибирске обсудили проблемы дольщиков «ПТК-30»

19/11/2019, 11:47

«Газпром» расширил сеть АГНКС в Новосибирской области

19/11/2019, 11:00

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.  Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал.

Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе.


Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС77-59424 от 3.10.2014, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов»

 

Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2016-2019 – Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Недвижимость
Здоровье
Бизнес

Что Налоговый кодекс приготовил в новом году?

Подписаться на новости

Введите свой e-mail

 
×
×
Ноябрь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Окт    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска