В бюджет Новосибирска заложили рост собственных доходов

В ближайшее время депутаты горсовета Новосибирска приступят к рассмотрению на постоянных комиссиях проекта городского бюджета на 2020-2022 годы. В конце минувшей недели мэр города Анатолий Локоть представил его депутатскому корпусу, выделив несколько основных тенденций в формировании главного финансового документа муниципалитета. Одна из них — заложенный в бюджете рост собственных доходов.

— Возможность нарастить собственные доходы обусловлена темпами роста НДФЛ, а также тем, что с 2020 года для Новосибирска установлен новый норматив отчислений по транспортному налогу — в размере 20% от собираемости, — сообщил мэр. — На 2020 год прогноз по собственным доходам — 26,2 млрд рублей. Он выше почти на 1,5 млрд, чем ожидаемое исполнение в 2019 году. Прогноз на 2021 год — 27,4 млрд рублей. Прогноз на 2022 год рассчитан исходя из суммы 26,8 млрд рублей.

При этом, как отметил Анатолий Локоть, в бюджет 2022 года пока не удалось заложить доходную часть от упрощенной системы налогообложения. Это привело к временному снижению расходов по всем ГРБС на 7,5%.

В качестве одного из источников роста доходной части глава города также обозначил средства межбюджетных трансфертов на реализацию на территории Новосибирска ряда национальных проектов: «Образование» (718 млн рублей), «Демография» (1,7 млрд), «Жилье и городская среда» (472 млн), «Безопасные и качественные дороги» (1 млрд). Кроме того, в программу капитальных вложений включены объекты, строительство которых город осуществляет совместно с областным и федеральным бюджетами. Один из них — строительство объектов, обеспечивающих транспортную доступность к многофункциональной ледовой арене для проведения в 2023 году международного Молодежного чемпионата мира по хоккею. На эти цели в 2020 году из областного бюджета выделены более 1 млрд 400 млн рублей: на строительство станции метро «Спортивная», сооружений поверхностного водоотвода, продолжение строительства развязки на площади Лыщинского. По этим же объектам запланированы субсидии на 2021 и 2022 годы.

— Зависимость городского бюджета от межбюджетных отношений продолжает расти с 2015 года, когда нам уменьшили поступления по НДФЛ. Надеемся на увеличение этой суммы в результате взаимодействия с правительством области, — заявил Анатолий Локоть. — Важное направление взаимодействия — решение вопроса выпадающих доходов, образующихся в результате изменения федерального законодательства. До сих пор не предусмотрены изменения, чем эти выпадающие доходы компенсировать. Поэтому наша задача — это поиск путей решения этой проблемы вместе с правительством области.

В качестве еще одного источника пополнения доходной части бюджета в мэрии называют рост собираемости налогов. По словам главы города, в последнее время наблюдается тенденция к сокращению недоимок.

— В условиях недостаточного роста налогов на доходы мы обязаны сосредоточиться на поиске дополнительных резервов, — говорит мэр. — Также ставлю задачу соответствующим подразделениям мэрии: обеспечить дальнейшее взаимодействие с налоговыми органами по повышению собираемости налоговых платежей. За 9 месяцев недоимка по налоговым платежам сократилась на 130 млн рублей.

По мнению депутата Натальи Пинус (независимая депутат), городу необходимо активно участвовать не только в названных, но и в других нацпроектах.

— Нацпроектов всего 12, госпрограмм 78, — говорит депутат. — На них планируется потратить около 27 трлн рублей за 6 лет. Хотелось бы видеть больше этих средств в Новосибирске. Например, в других регионах реализуются нацпроекты «Экология», «Культура». Считаю, что это огромные возможности для нашего города. Хотя я понимаю, что входить в эти программы — обязанность субъекта, уверена, что в этом может сыграть существенную роль активное участие муниципалитета.

По мнению ее коллеги Александра Фельдбуша («Единая Россия»), в преддверии чемпионатов, которые пройдут в Новосибирске, следует обратить внимание на привлекательность города для его будущих гостей.

— К предстоящему Чемпионату мира по хоккею у нас масса вопросов, — говорит Фельдбуш. — К нам поедут туристы. Есть ряд предложений, как для них организовать транспортную политику. Кроме того, есть вопросы и по освещению — на отдельных улицах оно слабое.

Депутат Александр Бурмистров (КПРФ) предлагает некоторые меры по сохранению источников неналоговых доходов — закрепление территории под муниципальными учреждениями, которые перестали функционировать, как примеру, ДК им. К.Цеткин.

— Следует поставить спортивный объект на это место, «застолбить» его за муниципалитетом, — считает депутат. — Стоимость сноса равна стоимости содержания объекта за 5 лет. Но таким образом земельный участок будет сохранен за городом.

По информации мэрии Новосибирска, основные параметры бюджета 2020 года: доходы — 49 млрд 146 млн рублей, расходы — 50 млрд 346 млн рублей, дефицит — 1 млрд 200 млн рублей. На 2021 год параметры бюджета запланированы с существенным ростом. Доходная часть бюджета планируется на уровне 51 млрд 65 млн рублей (+1 млрд 900 млн рублей к 2020 году). Расходы в 2021 году приблизятся к 52 млрд рублей.

Фото с сайта горсовета